Solamente disputó 14 minutos en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, pero Armando González es el primer futbolista de esa Selección Mexicana —que pertenecía a algún club de la Liga MX— en cumplir el sueño de saltar al balompié europeo.

A falta de que presente las pruebas médicas de rigor y las pase, la Hormiga será nuevo futbolista del Olympiacos de Grecia, que pagará al Guadalajara 12 millones de dólares por el 80% de sus derechos federativos, según informó a EL UNIVERSAL Deportes una fuente cercana a la negociación.

Desde hace varios meses, el club más importante de la Liga helénica seguía de cerca al goleador de las Chivas, pero fue hasta la semana anterior que presentó su primera oferta formal por él.

El problema es que era muy baja para las pretensiones del Rebaño Sagrado. La cúpula del club europeo ofreció pagar cinco millones de dólares por la totalidad de los derechos de González, lo cual fue rechazado inmediatamente por los altos mandos del Guadalajara, que siempre tuvieron claro que el delantero vale una cantidad de la cual no se bajarían.

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Armando "La Hormiga" González con Chivas, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Armando tiene una cláusula de rescisión de 15 mdd para clubes europeos. En la Liga MX, asciende a 18.

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La segunda oferta del Olympiacos rondó los 10 millones de billetes verdes, pero también era por la totalidad de los derechos del atacante; el club tapatío volvió a desecharla.

Sin embargo, el ganador de 48 Ligas en Grecia deseaba contar con la Hormiga, por lo que realizó un último ofrecimiento, que estipulaba pagar 12 millones de dólares por el 80% de los derechos del jugador, que es la parte proporcional de los 15. El Guadalajara aceptó, ya que el futbolista le había manifestado su deseo de salir y el club conserva el 20% para otra futura venta.

Se trata de la mayor negociación de las Chivas al viejo continente en su historia. El récord eran los ocho mdd que el Manchester United pagó por Javier Hernández, hace 16 años.

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González lo ha roto, con el deseo de comenzar una exitosa carrera en el viejo continente.

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Armando González celebra un gol con el Guadalajara. FOTO: IMAGO7

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