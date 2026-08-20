Hay pocas cosas más cómodas que llegar a casa, quitarte los zapatos y ponerte unas pantuflas de peluche. El problema llega cuando, después de varios días de uso, ese par que se sentía como una nube empieza a acumular polvo, manchas y hasta ese olor que delata que necesita una limpieza.

Y aunque la primera idea podría ser meterlas directamente a la lavadora, no siempre es la mejor opción. El peluche, los pegamentos, las suelas y algunos adornos pueden dañarse con el agua, el calor o el centrifugado. Antes de limpiarlas, lo más importante es revisar la etiqueta y conocer los materiales de tus pantuflas. Si ya es momento de darles una buena limpieza, este es el paso a paso para hacerlo en casa.

Foto: Creada con IA

Primero: retira el polvo y la suciedad superficial

Antes de utilizar agua o jabón, sacude las pantuflas suavemente para eliminar el polvo, pelusas y pequeñas partículas que puedan haberse quedado entre las fibras.

También puedes utilizar un cepillo de cedas suaves para peinar delicadamente el peluche. Hazlo sin tallar con fuerza, especialmente si el material es largo o muy suave, porque podrías alterar su apariencia.

Cómo lavar las pantuflas de peluche a mano

Si la etiqueta permite el lavado con agua, la opción más segura para conservar su forma suele ser hacerlo a mano. Llena un recipiente con agua fría ligeramente tibia y agrega una pequeña cantidad de detergente suave. No necesitas hacer mucha espuma: demasiado producto puede ser difícil de retirar de las fibras.

Introduce las pantuflas y limpia las zonas sucias con movimientos delicados. Para las manchas más visibles puedes ayudarte con un paño suave o un cepillo de cerdas muy finas.

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Evita tallarlas como si fueran un par de tenis. El objetivo es retirar la suciedad sin aplastar ni maltratar el peluche.

Así es como puedes lavar tus pantuflas. Foto: Creada con IA

¿Y si solamente tienen una mancha?

No siempre es necesario mojar toda la pantufla. Si se trata de una mancha pequeña, prepara una mezcla de agua con un poco de detergente suave y aplica únicamente sobre la zona afectada con un paño limpio. Da pequeños toques en lugar de frotar agresivamente.

Después, pasa otro paño ligeramente húmedo para retirar los restos de jabón. Este método también puede ayudarte a mantenerlas limpias entre lavadas completas.

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No las exprimas ni las retuerzas

Este paso es importante. Cuando las pantuflas están mojadas, es tentador retorcerlas para sacar toda el agua, pero hacerlo puede deformar la estructura.

En su lugar, presiona suavemente con una toalla limpia para absorber el exceso de humedad. Puedes repetir el proceso hasta que ya no estén empapadas.

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Esta es la forma ideal de limpiar tus pantuflas de peluche. Foto: Creada con IA

Cómo secar las pantuflas de peluche

Déjalas secar al aire, en un espacio ventilado y lejos de fuentes directas de calor. Evita la secadora, el secador de cabello y colocarlas directamente sobre un radiador, especialmente si el fabricante no indica que el material pueda soportar calor. Las altas temperaturas pueden afectar las fibras, deformar algunos materiales o dañar componentes de la pantufla.

También es mejor evitar el sol directo durante periodos prolongados, sobre todo si son de un color intenso. Cuando estén casi secas, puedes volver a pasar suavemente un cepillo sobre el peluche para ayudar a recuperar su textura.

¿Se pueden meter a la lavadora?

Depende completamente de las instrucciones del fabricante y de los materiales. Si la etiqueta indica que son aptas para lavadora, sigue las indicaciones específicas de temperatura y ciclo. Si no existe esa indicación, lo más prudente es evitar la lavadora y optar por una limpieza manual.

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Esto es todavía más importante si las pantuflas tienen aplicaciones, bordados, piezas pegadas, adornos o una estructura que pueda perder su forma.

Un último detalle

La mejor manera de mantener unas pantuflas de peluche en buen estado no es esperar a que estén completamente sucias para lavarlas. Sacudirlas con frecuencia, retirar las manchas pequeñas en cuanto aparezcan y dejarlas ventilar después de usarlas puede ayudar a que necesiten menos lavados y conserven durante más tiempo esa sensación de “nube” que las hace tan irresistibles.

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