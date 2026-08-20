Aguascalientes.— La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) se reunió con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, para mejorar los servicios y la cobertura médica en la entidad.

En la reunión, hablaron de la atención que brinda el instituto en Aguascalientes, así como de las proyecciones relacionadas para ampliar la capacidad de servicio y ofrecer mayor cobertura. Se destacó la importancia de impulsar proyectos que respondan al crecimiento del estado, en cuanto a la atención médica, por lo que se reconoció la importancia de mantener la coordinación con el gobierno de México.

Jiménez Esquivel reiteró su disposición de seguir sumando esfuerzos con el ISSSTE y concretar proyectos que permitan ofrecer servicios más completos y accesibles para las familias.

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