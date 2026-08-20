Morelia.— Heraclio Guerrero Martínez, conocido como Tío Lako, es considerado uno de los principales generadores de violencia de Michoacán; era uno de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por fuerzas federales el pasado 22 de febrero en Jalisco.

Junto con sus sobrinos Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 8, así como Ricardo Ruiz Velas, El Doble R (RR), Guerrero Martínez controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas, así como los municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

Su familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, donde murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

También es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, ocurrido en junio de 2024.

El Tío Lako fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado.

El pasado 24 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo al director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, y a 10 elementos que presuntamente trabajaban para el CJNG bajo las órdenes del Tío Lako.

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Las fuentes consultadas advirtieron que no es la única corporación municipal de seguridad que trabaja para este líder criminal, pues desde hace meses tienen en la mira a otras.

Se trata de: Tanhuato, Vista Hermosa, La Piedad, Numarán, Churintzio, Paracho, Chavinda, Chilchota, Ixtlán, Pajacuarán, Panindícuaro, Penjamillo, Purépero, Cojumatlán, Sahuayo, Jiquilpan, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Yurécuaro y Zacapu.

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