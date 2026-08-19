Ya es un hecho que la próxima serie dramática de Eugenio Derbez, “El juicio”, donde comparte créditos con el español Pedro Alonso, estrella de “La casa de papel”, llegará a streaming en septiembre, pero desde hace dos años que se filmó causa “pesadillas” en el equipo de producción. La razón es que el actor mexicano en varias ocasiones hacía caso omiso de medidas de seguridad y se acercaba a los fans a saludarlos, tomarse la foto o darles un autógrafo.

El problema no era esa cercanía, sino que no se podía garantizar al 100% su seguridad en caso de que hubiera algún loco para jalarlo o pegarle; lo mismo pasaba, aunque en menor medida, en el hotel donde se hospedaba, donde a veces el transporte iba un poco tarde por ellos. Eso sí, jamás puso en riesgo los tiempos de filmación y, dicen, siempre llegó con el guion aprendido. Eugenio sabía que debía estar concentrado para hacer a un papá dolido por el abuso que había sufrido por parte su hija y que tenía frente a si a un monstruo europeo de la actuación.

Bárbara Mori: abierta, enamorada y fantástica

Bárbara Mori no puede disimular que está enamorada y que vive una relación estable y positiva con el director y productor Fernando Rovzar, lo cual se refleja en su actitud con los que le rodean y frente a la prensa. Distante, discreta y a veces cortante solía verse, pero otra historia fue durante la alfombra celeste de la segunda temporada de “Las Azules”, donde actriz y productor trabajaron juntos.

La uruguaya celebró el lanzamiento de la serie que protagoniza y compartió lo feliz que fue durante las grabaciones porque le permitieron pasar más tiempo con Rovzar, pues casi no se ven en casa. Lo más bonito sucedió cuando corrió a abrazar a Fernando por la espalda y a bromear con él, como una adolescente, algo que no se había visto en ella y que demuestra que pasa por uno de las etapas más felices de su vida.

Brenda Bezares ahora sí lee las letras chiquitas

La mala experiencia en un reality no fue suficiente para quitarle a Brenda Bezares las ganas de volver a encerrarse frente a las cámaras. La cantante adelantó que próximamente participará en otro programa de este tipo, aunque por ahora se guardó el nombre para que “no se acabe el chisme”. Eso sí, después de lo vivido junto a Mario Bezares en su última aventura televisiva, donde asegura que nunca les explicaron que tendrían que enfrentarse a pruebas físicas tan exigentes, ahora tiene una condición antes de aceptar cualquier proyecto: preguntar absolutamente todo.

Brenda contó que Mario terminó con una lesión en la rodilla, mientras ella padeció taquicardias y tuvo que enfrentarse a su miedo a las alturas, por lo que entiende que su hijo dijera públicamente que sus padres habían sido “utilizados”.

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“Yo antes fui de buenas, con toda la buena intención, y ahora no; ya pregunto bien todas las letritas chiquitas”, confiesa. Por fortuna, ya hizo la tarea con su siguiente reality y adelanta que esta vez no será extremo.

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