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Yakarta. Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió este lunes la isla indonesia de Flores, en el este del país, sin que se activara la alerta de tsunami, dos días después de que la región fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7.7 que deja hasta ahora 53 muertos, 137 heridos y más de cinco mil personas desalojadas.
El nuevo temblor se produjo a las 8:46 hora local (00:46 GMT) a 35.6 kilómetros de profundidad, con su epicentro 42.1 kilómetros al nornoroeste de Ende, la localidad más poblada de Flores, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.
El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, 46 de ellas percibidas por la población, dejando un saldo de 53 muertos, 137 heridos y más cinco mil vecinos desplazados en polideportivos y otros puntos de desalojo.
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En respuesta a la magnitud del desastre desatado por el fuerte temblor de hace dos días, el Gobierno provincial está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia en la región durante los próximos 14 días, con el objetivo de coordinar la ayuda con las autoridades centrales.
Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90 mil habitantes) entre sus principales ciudades.
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Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil terremotos, la mayoría moderados.
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