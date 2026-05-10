Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, aunque también advirtió que la moderación en las respuestas militares llegó a su fin.

"La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador paquistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz. Paquistán confirmó haber recibido la respuesta.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que esperaba que los mediadores paquistaníes recibieran la respuesta iraní el viernes.

El sábado, el canciller iraní, Abás Aragchi, había cuestionado la seriedad de Estados Unidos.

Irán ha creado un mecanismo para cobrar peajes a los buques que atraviesan el estrecho, pero funcionarios estadounidenses han subrayado que eso sería "inaceptable".

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Este anuncio sobre la respuesta iraní se produjo después de que, durante la jornada, varios drones impactaran en diferentes zonas del Golfo y uno de ellos golpeara un carguero que se dirigía a Qatar.

"Nuestra moderación ha terminado"

Simultáneamente, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.

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Varios objetivos en el Golfo fueron objeto de ataques este domingo, incluyendo a un carguero que navegaba hacia Qatar.

El Ministerio de Defensa qatarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dhabi fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó que el granelero había informado de que fue alcanzado por un proyectil desconocido.

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"Se produjo un pequeño incendio que ya ha sido extinguido, no hay víctimas. No se ha reportado ningún impacto medioambiental", señaló el UKMTO.

Aunque no hubo ninguna reivindicación de responsabilidad inmediata, la agencia de noticias iraní Fars informó que "el granelero que fue alcanzado cerca de la costa de Qatar navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos".

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio.

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Kuwait también reportó un intento de ataque.

"Al amanecer de hoy, las fuerzas armadas detectaron varios drones hostiles en el espacio aéreo kuwaití, que fueron neutralizados de acuerdo con los procedimientos establecidos", publicó el ejército.

Nuevas instrucciones

En Irán, el jefe militar Ali Abdollahi se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, y, según la televisión estatal iraní, recibió "nuevas directrices e instrucciones para la continuación de las operaciones".

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En este cuadro, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente, si sus petroleros eran atacados, como ocurrió el viernes, cuando un caza estadounidense disparó contra dos buques con bandera iraní y los inutilizó.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes dará lugar a un fuerte ataque contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra barcos enemigos", alertaron.

Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz (una vía clave para el tránsito de petróleo, gas y fertilizantes) en un intento de ejercer presión económica sobre Estados Unidos y sus aliados.

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La Marina estadounidense, en respuesta, mantiene un bloqueo y en ocasiones inutiliza o desvía buques que se dirigen hacia los puertos iraníes o salen de ellos.

La guerra en Medio Oriente, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y desestabiliza la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.