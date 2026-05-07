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El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció que las defensas aéreas del país están “actuando activamente” ante un ataque con misiles y drones, mientras el alto el fuego en la guerra de Estados Unidos con Irán volvía a tambalearse.
El ministerio aconsejó a los residentes no acercarse, fotografiar ni tocar “ningún escombro o fragmento que haya caído como resultado de intercepciones aéreas”.
Horas antes, el ejército de Estados Unidos afirmó que había interceptado ataques de Irán contra tres buques de la Marina en el estrecho de Ormuz el jueves por la noche y que atacó "instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.
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El Comando Central de Estados Unidos informó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron con ataques en defensa propia.
El ejército de Estados Unidos aseveró que ningún buque fue alcanzado. Añadió que no busca una escalada, pero que “sigue posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo a los periodistas en Washington que el alto el fuego se mantenía a pesar de los enfrentamientos.
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El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones presenciales entre los dos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron concretar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.
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gs/desa
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