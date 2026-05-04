Dubái. Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó que se reserva el "pleno y legítimo derecho a responder" a los nuevos ataques con drones y misiles de Irán contra su territorio, que durante la jornada de este lunes alcanzaron una zona industrial en el este del país, mientras que otros fueron derribados por las defensas antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que EAU "se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional".

Un ataque con dron lanzado desde provocó "un gran incendio" en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, y tres heridos leves.

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La Oficina de Medios de Fuyaira expresó en un comunicado que los equipos de emergencia "respondieron de inmediato" al incendio.

La Defensa Civil de Fuyaira "continúa trabajando para controlar el incendio", agregó la nota, mientras que la oficina de prensa indicó que tres personas de nacionalidad india "sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital para recibir la atención médica necesaria".

Esto tiene lugar poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán hace casi un mes.

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"Se detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se aproximaban al país. Tres fueron interceptados con éxito sobre aguas territoriales emiratíes, mientras que el cuarto cayó al mar", dijo el departamento en un comunicado, en el que confirmó que los estruendos que se escucharon "fueron resultado de los exitosos derribos".

Asimismo, afirmó que "el sistema de defensa aérea de EAU está combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)", sin aportar más información.

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

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Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dhabi denunció un ataque "terrorista iraní" con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

Posteriormente, el asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, advirtió de que "la amenaza iraní" en Medio Oriente "no puede ignorarse", al tiempo que denunció "los actos de piratería marítima de Irán" tras el ataque contra el buque de ADNOC y en un momento en el que Abu Dhabi está endureciendo su discurso contra Teherán.

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Ataque en Omán

En Omán, al menos dos trabajadores extranjeros resultaron levemente heridos cuando un edificio residencial fue "atacado" en la provincia de Bukha, una zona separada del resto de Omán por territorio de EAU.

La agencia oficial de noticias omaní ONA afirmó que "las autoridades competentes están investigando el incidente y reafirmaron su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes".

Bukha se encuentra en el norte de Omán, concretamente en la península de Musandam, muy cerca del estrecho de Ormuz.

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Omán, que ha desempeñado un papel central como mediador antes de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sido también atacado por la República Islámica, aunque ha sido el menos afectado de todo el golfo Pérsico.