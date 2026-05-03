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Teherán. Irán confirmó este domingo que ya recibió a través de Paquistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.
“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Paquistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.
El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.
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La propuesta iraní pide resolver los asuntos entre ambos países en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el alto el fuego, según medios iraníes vinculados al Estado.
También pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.
Sin embargo, de acuerdo con los medios, no menciona el programa nuclear de Irán y su uranio enriquecido, el tema central en las tensiones y uno que Teherán preferiría abordar más adelante.
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La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse, aunque Trump dijo el sábado a los periodistas que nuevos ataques seguían siendo una posibilidad.
El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, declaró que Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a sus condiciones previas a la guerra”.
“El estrecho de Ormuz pertenece a la República Islámica de Irán”, afirmó Nikzad y reiteró la postura de Irán de que cualquier barco no asociado con Estados Unidos o Israel podrá pasar tras pagar un peaje.
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ss
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