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Teherán. confirmó este domingo que ya recibió a través de Paquistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de ha llegado a Irán a través de Paquistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

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La propuesta iraní pide resolver los asuntos entre ambos países en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el, según medios iraníes vinculados al Estado.

También pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al , retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Sin embargo, de acuerdo con los medios, no menciona el de Irán y su uranio enriquecido, el tema central en las tensiones y uno que Teherán preferiría abordar más adelante.

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La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse, aunque Trump dijo el sábado a los periodistas que nuevos ataques seguían siendo una posibilidad.

El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, declaró que Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el , y no volverá a sus condiciones previas a la guerra”.

“El estrecho de Ormuz pertenece a la República Islámica de Irán”, afirmó Nikzad y reiteró la postura de Irán de que cualquier barco no asociado con Estados Unidos o Israel podrá pasar tras pagar un peaje.

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