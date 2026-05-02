El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que revisa una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra. En un mensaje en Truth Social posteó que "pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable".

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Añadió que en Irán "aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

Antes, un alto mando militar iraní declaró que un nuevo conflicto con Estados Unidos es "posible" después de que el presidente Trump rechazara la última propuesta de paz de Teherán. Actualmente, ambos países respetan un alto el fuego. Trump declaró el viernes que a Estados Unidos le podría ir "mejor" si no se llega a un acuerdo.

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