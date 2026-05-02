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dijo que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios.

"Irán presentó su plan al mediador paquistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", declaró el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi.

"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", añadió ante diplomáticos en Teherán, según la cadena estatal IRIB.

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