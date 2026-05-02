Más Información
Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice
Enrique Inzunza sigue desaparecido; no ha pedido licencia en el Senado tras acusaciones de EU sobre nexos con el narco
PAN exige alerta migratoria para Rocha Moya y el alcalde de Culiacán; buscan evitar que se "fuguen del país"
Díaz-Canel apela a la comunidad internacional tras nueva amenaza de Trump; "ningún agresor encontrará rendición en Cuba", dice
Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice
Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome
Ferroviaria Canadian Pacific Kansas City demanda a México; acusan que proyecto de trenes de pasajeros afecta sus inversiones
Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la Sader; asume el cargo con "amor a la patria, la tierra y el campo", dice
Sheinbaum designa a Columba López como secretaria de Agricultura; Berdegué defenderá al campo mexicano rumbo a revisión del T-MEC
Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"
Irán dijo que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios.
"Irán presentó su plan al mediador paquistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", declaró el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi.
"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", añadió ante diplomáticos en Teherán, según la cadena estatal IRIB.
Lee también Irán defiende enriquecimiento de uranio “sin restricción” bajo supervisión; señala comportamiento “escandaloso e hipócrita” de EU
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]