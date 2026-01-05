Más Información

La audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón", hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Chicago, ha sido pospuesta. Prevista originalmente para el 9 de enero, ahora ha sido programada para el 10 de julio.

La audiencia tiene por objetivo establecer la fecha de sentencia de Ovidio, luego de que éste se declarara culpable, tras llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense.

La audiencia de julio quedó programada para las 10:30 de la mañana, hora local.

Lee también

Bajo el acuerdo alcanzado por Ovidio, uno de los “Chapitos”, accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo".

El acusado se comprometió a "cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto en el que un representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en conjunto, las "Fiscalías") le solicite su cooperación".

Además, Ovidio se comprometió a pagar 80 millones de dólares, que se estima, obtuvo como producto de sus delitos.

El gobierno de Estados Unidos acusa a Ovidio y sus hermanos de haber consolidado “un mayor control sobre el Cártel de Sinaloa”.

Lee también

Según la acusación, Ovidio Guzmán López y sus hermanos “aunaron sus recursos y coordinaron sus actividades para importar grandes cantidades de cocaína, otras drogas y precursores químicos de drogas desde países de Centroamérica y Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, y desde otros lugares, a México.

"Para ello, utilizaron diversos medios, como aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, buques portacontenedores, buques de suministro, lanchas rápidas, barcos pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril, tractocamiones, automóviles y transportistas interestatales y extranjeros, tanto privados como comerciales.

Se prevé que, como parte del acuerdo, Ovidio libre la condena de cadena perpetua por los delitos de los que se declaró culpable.

