Kinshasa. Autoridades locales informaron este domingo que los casos sospechosos de ébola en el este de la República Democrática del Congo superan los 900.

El Ministerio de Comunicación de la República Democrática del Congo, en una publicación en X el domingo, indicó que había 904 casos sospechosos y 119 fallecimientos sospechosos, la mayoría en la provincia de Ituri, lo que supone un aumento significativo con respecto a los más de 700 casos sospechosos de ébola y los más de 170 fallecimientos sospechosos anunciados anteriormente.

También se han registrado casos en otras dos provincias del este, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde los rebeldes del M23 tienen el control, así como en el país vecino de Uganda.

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En consecuencia, el brote en el Congo está siendo gestionado por el gobierno y, en parte, por las autoridades rebeldes, con la colaboración de diversas organizaciones humanitarias.

La Oficina Humanitaria de la ONU afirma que casi un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto en Ituri.

Esto significa que este brote de ébola "se está desarrollando en comunidades que ya se enfrentan a la inseguridad, al desplazamiento y a unos sistemas sanitarios frágiles", afirmó Gabriela Arenas, coordinadora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

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Existe la preocupación de que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campamentos de desplazados cercanos a la ciudad de Bunia, donde se registraron los primeros casos.

Los expertos en salud afirman que los recortes en la ayuda internacional realizados el año pasado por Estados Unidos y otras naciones ricas tuvieron consecuencias devastadoras para el este del Congo, debido a los múltiples problemas que sufre la región.

Los recortes "redujeron la capacidad para detectar y responder a los brotes de enfermedades infecciosas", afirmó Thomas McHale, director de salud pública de Médicos por los Derechos Humanos. El Congo ha sufrido más de una docena de brotes de ébola anteriormente.

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Las organizaciones humanitarias que luchan contra este brote sobre el terreno afirman que carecen del equipo necesario, como protectores faciales y trajes para proteger a los trabajadores sanitarios de la infección, kits de pruebas, bolsas para cadáveres y otros materiales necesarios para enterrar de forma segura los cuerpos de las víctimas, que pueden ser altamente contagiosos.

"Hemos solicitado ayuda a diferentes socios, pero aún no hemos recibido nada en concreto", afirmó Julienne Lusenge, presidenta de Women’s Solidarity for Inclusive Peace and Development, una organización humanitaria que gestiona un pequeño hospital cerca de Bunia.

"Solo disponemos de desinfectante de manos y unas pocas mascarillas para el personal de enfermería", añadió.

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El virus del Ébola de tipo Bundibugyo, responsable del brote, no cuenta con ninguna vacuna ni tratamiento aprobados.

El incendio de los centros de tratamiento en las zonas de Rwampara y Mongbwalu —donde se registra el mayor número de casos de ébola— pone de manifiesto cómo la reacción negativa en algunas comunidades está complicando aún más la respuesta.

Colin Thomas-Jensen, director de impacto de la Iniciativa Humanitaria Aurora, afirmó que los ataques podrían reflejar el "escepticismo y la ira inherentes" de la población del este del Congo por el trato que ha recibido la región, con años de violencia por parte de grupos rebeldes vinculados al extranjero y el fracaso de su Gobierno y de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz a la hora de protegerlos, señaló.

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Otra fuente de ira han sido los estrictos protocolos en torno al entierro de las presuntas víctimas del ébola, de los que las autoridades se están haciendo cargo siempre que pueden para evitar una mayor propagación de la enfermedad en los entierros tradicionales —cuando las familias preparan los cuerpos y la gente se reúne para el funeral—.

Según testigos y la policía, el primer incendio de un centro de ébola en Rwampara fue provocado por un grupo de jóvenes locales que intentaban recuperar el cadáver de un amigo. Los testigos afirmaron que la multitud acusó a la organización humanitaria extranjera que operaba allí de mentir sobre el ébola.

Las autoridades del noreste del Congo han prohibido ahora los velatorios y las reuniones de más de 50 personas, y soldados y policías armados vigilan algunos entierros llevados a cabo por trabajadores humanitarios.

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