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Ciudad Victoria.- Un hombre perdió la vida al caer a una noria, de una profundidad de aproximadamente 14 metros, en el ejido San Juan y El Ranchito, municipio de Victoria.
Fuentes policiales señalaron que esta noche recibieron un reporte para acudir a rescatar a la persona, de quien aún no habían dado a conocer su identidad.
Las corporaciones de emergencia y de seguridad acudieron al sitio donde realizaron diversas maniobras para rescatar a la persona, quien ya no contaba con signos vitales.
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Las primeras investigaciones indicaban que la persona, de aproximadamente 55 años de edad, cayó sobre un palo y habría estado más de cinco horas en el fondo hasta que fue descubierta.
Al lugar también llegaron a realizar su trabajo elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como personal de Servicios Periciales
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