La Selección Mexicana Sub-23 está lista para afrontar su tercer y último partido de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Luego de rescatar un empate (1-1) más que valioso ante República Dominicana, el Tricolor se encuentra ubicado en el primer lugar del Grupo A.

Para avanzar, necesitará mostrar otra cara, ya que no ofreció su mejor versión y le costó trabajo sumar la unidad.

Sin embargo, el equipo de Eduardo Arce todavía no tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda, por lo que necesita una victoria para obtener su boleto y quedarse con la cima de la tabla.

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Este lunes 3 de agosto, México se enfrenta a Guatemala en el estadio Olímpico La Vega, con el objetivo de sumar los tres puntos que le permitan superar la fase de grupos.

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Con la mente puesta en las semifinales de Santo Domingo 2026, el Tri mide fuerzas con los Chapines.

La Selección Mexicana Sub-23 tratará de mantener su invicto, luego de derrotar (1-0) a Venezuela e igualar con el anfitrión.

En el otro sector, tampoc se ha definido qué selecciones estarán en la antesala de la final.

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Aunque, Costa Rica ya está oficialmente eliminada del torneo, por lo que los dos cupos se los repartirán Colombia, Panamá y Cuba.

Si todo se mantiene como hasta el momento, el Tri de Eduardo Arce se enfrentaría en las semifinales a Panamá, que marcha en el segundo lugar del Grupo B.

Cabe resaltar que el partido entre México y Guatemala no será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

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Sin embargo, la afición mexicana podrá disfrutar del duelo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en dos opciones.

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