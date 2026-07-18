Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las labores para cerrar de manera definitiva el Pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, donde se registró una explosión y un posterior incendio que lleva ya más de cuatro meses.

La petrolera mexicana refirió que para ese fin, se llevó a cabo la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías para detener el flujo y luego el "taponamiento definitivo del pozo".

El incendio del pozo exploratorio comenzó el 5 de marzo de este año, después de que un flujo inesperado de hidrocarburos ingresara al lugar durante las operaciones de perforación, de acuerdo con los reportes.

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En un comunicado, Pemex informó que al área cercana al pozo es monitoreada permanentemente para medir la presencia de gases y explosividad, sin que hasta ahora se hayan detectado condiciones de riesgo.

Además de que en arroyos aledaños al pozo siguen instaladas barreras para contener la presencia de hidrocarburos, mismos que, según dijo, "son recuperados para su adecuada disposición".

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Pemex asegura controlar incidente en pozo Krem-1; protesta por incendio cumple cuatro meses. Foto: Especial.

De acuerdo con Pemex, el flujo actual detectado "corresponde principalmente a agua salada en fase líquida y vapor"; sin embargo, mantiene comunicación permanente con las comunidades aledañas para dar atención a la población en materia de salud, seguridad ambiental e infraestructura vial.

En ese sentido, indicó que Unidades Médicas Móviles recorren las comunidades del municipio de Las Choapas y que hasta ahora se ha dado atención en 42 comunidades en el entorno del pozo Krem-1.

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Habitantes del ejido Constitución Mexicana del municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, se manifestaron en días pasados para exigir a Pemex llevar a cabo la reparación de daños por la explosión e incendio del pozo petrolero.

Si bien el incendio fue controlado, el fuego en el pozo sigue sin ser extinguido, por lo que lleva más de cuatro meses emitiendo gases ante la promesa de Petróleos Mexicanos de sofocarlo en su totalidad. *Con información de Édgar Ávila Pérez

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