Adrily Torres, una creadora de contenido venezolana se viralizó en redes sociales por agradecer a México luego de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, como parte del programa social Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de educación básica.

"La verdad es que mi corazón está lleno de gratitud", expresó en la grabación. Asimismo, explicó que vive en el territorio mexicano de manera legal. "Quiero empezar agradeciéndole a México por abrirme las puertas", señaló.

El video circuló rápidamente en redes sociales, desatando un debate en torno al acceso de este tipo de programas para personas extranjeras y dividiendo las opiniones de los internautas mexicanos.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco, durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Presidencia de México

Venezolana agradece apoyo de México

Torres mencionó que la tarjeta significaba más que un simple plástico, representa apoyo, esperanza y la oportunidad de seguir construyendo un mejor futuro. "Como venezolana que llegó a México buscando una oportunidad para salir adelante, se lo difícil que puede ser empezar de nuevo en otro país", dijo.

Asimismo, relató que su hijo está cursando actualmente la escuela primaria y que este apoyo sería aprovechado para cubrir los gastos escolares del menor. Torres instó que su hijo contaba con CURP, que se otorga en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), según la situación migratoria.

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Ante los comentarios negativos de los usuarios, Adrily explicó que todo fue legal y ella solo cumplió con los requisitos de las autoridades. También expresó que la finalidad de su publicación en la plataforma de TikTok fue únicamente con la intención de compartir su experiencia y no de dividir opiniones.

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Como era de esperarse, la publicación provocó distintas reacciones entre los usuarios. Por un lado, algunos internautas felicitaron a la creadora por recibir el apoyo económico, mientras que otros lanzaron comentarios negativos, criticando a la mujer:

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"Y o soy mexicana y a mí no me dan".

" Felicidades, y que bueno que lo agradeces ".

" Que padre amiga que te la hayan dado. Soy mexicana y eres bienvenida ".

"U n mexicano nace donde quiera, espero y ames a mi México como yo lo amo".

"Pero ni yo que soy mexicana la tengo".

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