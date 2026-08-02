Tamaulipas.- Ante la intensa difusión de una presunta llamada de la Comandante Estrellita al número de emergencias 911, en la cual una asistente le daba indicaciones para intentar reanimar a Dafne con RCP, la señora Alejandra Quintos confirmó que si se trata de Estrella “N”.

Esta revelación la hizo la mamá de Dafne Zapata Quintos durante una entrevista que le hizo el periodista Salvador García Soto.

Luego de abordar diferentes temas, al preguntarle específicamente sobre la llamada de Estrellita al 911, Quintos respondió:

“Si es real”.

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Y agregó: “Te voy a decir porqué, porque yo hablaba todos los días con esta mujer desde el día 2 estuve hablando y es la voz de ella, totalmente, y son sus mismos gritos de desesperación me dijo que ya estaba muerta. Tenía llamadas yo con ella hasta de 40 minutos, claro que si es la voz”.

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A diferencia de ella, hasta el momento ninguna autoridad se ha manifestado sobre la autenticidad de dicha llamada, que presuntamente fue filtrada a las redes sociales y que tiene una duración mayor a los 8 minutos.

LL