Nueva York. La defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, argumentará en su juicio estatal que el joven se encontraba en un estado de "perturbación emocional extrema" a la hora de cometer el crimen.

Así lo informó el juez encargado del caso de Mangione en el estado de Nueva York, Gregory Carro, en una audiencia celebrada este miércoles.

"Los fiscales necesitan saber cuál es la enfermedad que padece este acusado y cómo desencadenó una perturbación emocional extrema en el momento y lugar de los hechos", explicó, según informan medios locales.

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Carro tenía previsto emitir el martes una resolución sobre un asunto bajo secreto de sumario -que ahora se sabe que estaba relacionado con esta estrategia de la defensa- en una vista que se aplazó a este miércoles por un error de la Fiscalía.

El magistrado subrayó que había mantenido esta información en secreto porque habría sido "muy perjudicial" para Mangione si finalmente sus abogados decidían no seguir esta táctica.

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Asimismo, instó a la defensa a entregar a la Fiscalía el nombre del experto en salud mental en que se basó para dictaminar que Mangione se encontraba en un estado de perturbación emocional cuando supuestamente mató a Brian Thompson.

"No voy a permitir que sorprendan a la Fiscalía en vísperas del juicio, así que ponerlo en orden", indicó a los abogados, encabezados por el matrimonio de Karen y Marc Agnifilo.

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Mangione enfrenta 2 juicios por asesinato de directivo

Mangione, de 28 años, se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta dos causas paralelas: el juicio estatal, cuyo inicio está programado para el 8 de septiembre de este año, y un juicio federal que se celebrará más tarde.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores.

En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas.

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Mangione, proveniente de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald's de Pennsylvania y se ha declarado inocente de todos los cargos.

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