OpenAI, la creadora del asistente de inteligencia artificial ChatGPT, ha iniciados una prueba piloto de anuncios en el chatbot. De acuerdo con la compañía, esta prueba abre "nuevas posibilidades para que las empresas se conecten con los consumidores en momentos de descubrimiento y decisión".

La firma de Sam Altman, afirma que los anuncios no interferirán en las respuestas que le brinde al usuario, además que tendrá controles para que cada usuario gestione su experiencia.

Según datos de OpenAI, México se se encuentra entre los principales 10 mercados de ChatGPT por usuarios activos semanales, lo cual representa una oportunidad importante para las marcas que operan en el país.

Llegan los anuncios a ChatGPT en México: así funcionarán. Imagen: Unsplash

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"México es un mercado prioritario para OpenAI y reúne condiciones especialmente relevantes para el programa piloto: un sector de publicidad, marketing y medios reconocido por su creatividad y sofisticación, además de una comunidad de usuarios amplia, comprometida y abierta a nuevas tecnologías", señala OpenAI a través de un comunicado.

¿Cómo funcionará el piloto de anuncios en ChatGPT?

OpenAI señala que los anuncios están identificados como patrocinados y separados de forma visual de las respuestas que brinda ChatGPT; además señalan que los anuncios que se muestren deben cumplir con las "Políticas de anuncios" de la plataforma.

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En cuanto a seguridad, la firma asegura que las conversaciones, memorias e información personal no se compartirá en ningún momento con los anunciantes, los cuales solo tendrán acceso a datos generales sobre el rendimiento de sus campañas, así como a sus visualizaciones y clics.

De igual forma, la compañía resalta que los usuario tendrán la oportunidad de personalizar los anuncios desde la configuración de ChatGPT.

¿A quiénes les llegará los anuncios de ChatGPT?

En esta fase piloto, los anuncios se mostrarán a usuarios mayores de 18 años en los planes Free y Go. Los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education se mantendrán libres de anuncios.

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Por otro lado, el piloto se implementará gradualmente y podrá evolucionar a partir de los aprendizajes y comentarios recibidos durante esta fase.

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