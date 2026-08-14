Si crees que la nogada solo sirve para acompañar los chiles, no es así, porque esta salsa también puede convertirse en un rico helado, el cual es una opción para empezar a disfrutar de esos sabores que anuncian que septiembre está a la vuelta de la esquina.

Si ya se te antojó, esta preparación le da un giro de 180 grados a esta preparación para convertirla en un postre cremoso, fresco y perfecto para combatir el calor. Aquí te damos el paso a paso para que lo prepares en casa

¿Cómo hacer helado de nogada?

Si piensas que hacer este helado de nogada es muy complicado, no es así, pues no necesitas una máquina especial para conseguirlo, solo basta que tengas un refrigerador que cuente con congelador.

Ingredientes

3 tazas de nuez de Castilla pelada

2 tazas de crema para batir

2 tazas de granada pelada

1 taza de leche

200 g de queso crema o de cabra

1/2 taza de azúcar

3 yemas de huevo

1 cucharadas de jerez

Procedimiento

Pon las nueces de Castilla peladas en la licuadora, agrega la leche y tritura hasta obtener una mezcla homogénea.

Después, vierte la preparación en una olla y caliéntala a fuego medio; remueve constantemente y evita que llegue a hervir.

Mientras la mezcla de nuez se calienta, pon las yemas en un recipiente junto con el azúcar y bate hasta que la preparación tome una textura esponjosa y el azúcar comience a integrarse.

Posteriormente, agrega poco a poco la leche caliente con nuez a las yemas, sin dejar de batir. Hazlo gradualmente para evitar que el calor cocine las yemas.

Regresa toda la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo, moviendo constantemente hasta que espese ligeramente. No dejes que hierva, ya que las yemas podrían cocinarse y formar grumos.

Retira la olla del fuego, agrega el queso crema en trozos y la crema para batir.

Licúa nuevamente hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

Incorpora el jerez y revuelve hasta que quede bien integrado.

Vierte la preparación en un recipiente y congela durante al menos 4 horas.

Cada 25 minutos, retira el recipiente y remuévelo para romper los cristales de hielo.

Repite este paso hasta que la preparación adquiera una consistencia firme.

Cuando el helado tenga la textura adecuada, incorpora las semillas de la granada y mezcla con cuidado para distribuirlos sin aplastarlos.

Si no vas a servir el helado en el momento, manténlo en el congelador.

Cuando lo vayas a comer, puedes decorarlo con algunos granos de granada encima.

Este helado es ideal para esta temporada. Foto: archivo

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¿Por qué la nogada queda bien como postre?

Aunque la nogada principalmente acompaña a los chiles,por sus ingredientes, es una de las pocas salsas que pueden utilizarse en la repostería, ya que la nuez de Castilla aporta un sabor suave y ligeramente dulce, la crema aporta la textura tersa y cremosa, ideal para preparar un helado.

Además, es una preparación de temporada, ya que durante los meses de julio, agosto y septiembre es cuando la nuez de Castilla se cosecha en México, según Larousse Cocina.

Asimismo, la granada es una fruta que solo se consigue entre los meses de julio a principios de octubre en nuestro país, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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Por eso, aprovecha estos ingredientes y prepara un helado de nogada, un postre distinto que permite disfrutar desde ahora de los sabores que anuncian la llegada de las fiestas patrias.

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