Franzi, Panes y Pasteles es una panadería que ha llamado la atención por sus panes austriacos, preparados por Franzi, una panadera originaria de ese país.

Su primera sucursal la abrió en el Estado de México, algo que despertó curiosidad, pues este tipo de propuestas suele relacionarse con zonas como Polanco o la Condesa.

Tras el éxito de la panadería, el 8 de agosto de 2026, Franzi anunció en sus historias destacadas de Instagram la próxima apertura de una nueva tienda, donde habrá más variedades de panes y otros productos.

Con ello, la Franzi contará con dos filiales, aunque todavía no se conocen más detalles sobre la nueva ubicación ni la fecha de apertura.

Una propuesta poco común que pone a Austria en el mapa de la panadería en México. Foto: Instagram @franzi.panes.y.pasteles

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¿Qué panes austriacos puedes encontrar en Franzi?

Las piezas salen del horno recién hechas, lo cual hace que el lugar se llene de aromas como la manzana, la canela, la vainilla y la mantequilla, ingredientes característicos de los panes de esa región; estos son algunos de los que podrás encontrar:

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Berlinesas

Rellenas de mermelada de chabacano y espolvoreadas con azúcar glass.

Roles

Ya sea de coco o canela, y puedes elegir acompañarlos con crema dulce (receta de la casa).

Strudel de manzana

Panqué keto

Es de harina de almendra y chía, endulzado con miel, sin gluten ni azúcares, pero si quieres un extra puedes pedir el que tiene sabor a plátano.

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Galletas

Las opciones son manzana con canela, avena con chocolate blanco y arándanos, y caramelo de maple con ganache de chocolate semiamargo y un toque de sal de grano.

Hojaldre

Es de nuez de Castilla y avellana, con glaseado de ron y azúcar glass.

Panes de masa madre

Hogazas, pudín dulce y pan de caja.

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Sándwiches

Con queso, jamón, pepinillos y otros ingredientes.

Pasteles

Franzi sugiere consultar su cuenta de Instagram antes de ir, ya que la disponibilidad de los panes cambia constantemente, y es posible que no encuentres la pieza que quieres.

Y aunque se trata de una panadería austriaca, sus precios no son elevados, ya que se mantienen en un rango similar al de las panaderías mexicanas, que rondan entre los $30.00 y $60.00.

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Algunas piezas combinan frutos secos, glaseados y especias en una misma preparación. Foto: Instagram @franzi.panes.y.pasteles

¿Dónde se encuentra Franzi, Panes y Pasteles?

Si quieres probar estos panes, puedes encontrarlos en Av. Pantitlán 270, colonia Las Fuentes, C.P. 57600, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Asimismo, debes contemplar que la panadería tiene un horario de servicio de martes a sábado, de 9:00 a 12:30 h; sin embargo, debido a su popularidad, algunos panes pueden agotarse antes de la hora de cierre.

Por lo que si eres de los que disfruta probar panes diferentes, estos pueden ser una opción para salir de la rutina y conocer un poco de los sabores de Austria.

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