Perez Hilton permanece hospitalizado en Florida después del intento de autolesión que transmitió en vivo a principios de mes. Un reporte policial reveló ahora que el bloguero recibió atención médica por una sobredosis , además de múltiples laceraciones antes de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con People, el pasado 4 de agosto un equipo de rescate acudió al domicilio de Hilton, luego de que su hermana, Barbara Lavandeira, alertara a las autoridades al descubrir que se estaba autolesionando mientras realizaba el video en TikTok. El bloguero se encontraba desnudo, cubierto de sangre y tenía un cúter en la mano dentro de su bañera.

Lavandeira no se encontraba en la vivienda en ese momento, pues había salido con los tres hijos menores de Hilton. Sin embargo, el creador de contenido salió de la casa y comenzó a golpear la ventana del automóvil en el que se encontraba su hermana, según confirmó Page Six.

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Cuando los agentes llegaron al lugar, Hilton ya había regresado a la vivienda y se había encerrado nuevamente. Posteriormente, algunos de sus familiares lo llevaron a la sala, donde recibió atención médica antes de ser trasladado a un hospital local.

Lavandeira señaló que la recuperación de su hermano será lenta y que permanece alejado de los teléfonos celulares, las redes sociales e internet mientras continúa con su tratamiento.

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La hermana del bloguero también explicó que todavía es demasiado pronto para conocer el alcance de las lesiones o si quedarán cicatrices permanentes. Tampoco se sabe cuándo podrá regresar a casa.

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Perez Hilton enfrentaba una depresión severa

Dos semanas antes de su hospitalización, Hilton le confesó a su familia que se sentía vacío, sin esperanza y como una carga para los demás. En una de esas noches, cuando no podía dormir, tomó los analgésicos que le quedaban de una cirugía realizada en marzo y aseguró que solo quería dormir.

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Su hermana lo llevó entonces a un hospital, donde fue dado de alta días después. Según Lavandeira, en los días previos al intento de autolesión Hilton parecía encontrarse mejor, se veía recuperado y estaba recibiendo terapia.

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