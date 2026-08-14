El terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, ha dejado hasta el momento 287 fallecidos, 3 mil 975heridos y 378 desaparecidos, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre las víctimas se encuentra una pareja de mexicanos que se encontraba de visita en el Eje Cafetero.

Mario Zapata y su esposa, Brenda Flores, estaban hospedados en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió el devastador terremoto. Desde entonces, su familia no ha sabido nada de ellos.

Antes de que ocurriera la tragedia, su hija, Mariela Zapata, logró hablar con él para confirmar los vuelos de regreso. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ellos.

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"Le contesté que se lo checaba (los tiquetes) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos", relató Mariela Zapata a 'RCN Noticias'.

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Desde entonces perdió contacto con sus padres. Aunque activó todos los protocolos de búsqueda habilitados por el gobierno, hasta el momento no ha sabido nada de ellos.

“Inmediatamente lo registré en Colombia Te Busca y la Cruz Roja. Me comuniqué con la Embajada de México allá en Colombia y no están en Medicina Legal, en hospitales ni albergues", agregó.

Su hija tiene previsto ir a Colombia el próximo 16 de agosto para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, no pierde la esperanza de encontrarlos con vida, ya que los equipos de rescate detectaron señales de vida bajo los escombros.

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"Ojalá sean ellos", comentó Mariela, quien sólo espera recibir buenas noticias.

De acuerdo con 'ABC Noticias', la pareja es originaria de Durango y llegó a Bogotá el pasado 6 de agosto. Posteriormente, viajó al Eje Cafetero para conocer más del país.

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La Embajada de México en Colombia se pronunció

La Embajada de México en Colombia informó que Mario Zapata, de 57 años, y Brenda Flores, de 42 años, se encuentran desaparecidos tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas", explica en un comunicado.

"Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación", agregó.

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Por otro lado, la Cancillería informó que también trabaja con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado.

"Se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y se estableció una coordinación directa con los grupos de rescate", subrayó.

Asimismo, explicaron que ya habían activado la red de contactos para rastrear la ubicación de la pareja mexicana.

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"Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales", destacó.

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