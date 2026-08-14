“Deathgasm 2: Goremageddon” tendrá dos funciones en la Ciudad de México como parte de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror 2026. La secuela de la comedia de terror y heavy metal dirigida por Jason Lei Howden podrá verse este 14 y 16 de agosto en dos sedes de la capital.

La película retoma la historia de Brodie una década después de “Deathgasm”, cinta neozelandesa estrenada en 2015 que combinó guitarras, demonios, humor y violencia gráfica.

En esta nueva entrega, el protagonista recurre nuevamente al poder del metal para revivir a sus antiguos compañeros de banda, aunque el intento termina desencadenando una invasión de muertos vivientes.

Con Milo Cawthorne, Kimberley Crossman y James Joshua Blake de regreso en el reparto, “Deathgasm 2: Goremageddon”. Para quienes quieran verla en pantalla grande, estas son las fechas, horarios y sedes programadas en CDMX.

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¿Dónde ver “Deathgasm 2” en CDMX?

La primera función será este viernes 14 de agosto a las 20:30 horas en la Cineteca Nacional, sede Xoco.

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La segunda exhibición está programada para el domingo 16 de agosto, también a las 20:30 horas, en La Casa del Cine, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El largometraje tiene una duración de 102 minutos y se presenta en inglés.

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¿De qué trata “Deathgasm 2: Goremageddon”?

Después de los acontecimientos de la primera cinta, Brodie atraviesa una etapa poco favorable. Sus compañeros de banda están muertos, Medina continuó con su vida y hasta su guitarra termina fuera de sus manos.

La posibilidad de participar en una competencia musical lo lleva a buscar una solución nada convencional: reunir nuevamente a Deathgasm mediante la resurrección de sus antiguos compañeros.

El plan funciona, pero también abre la puerta a un nuevo desastre. Mientras la banda intenta prepararse para competir, los muertos comienzan a multiplicarse y Brodie vuelve a enfrentarse a una amenaza sobrenatural que deberá combatir con guitarras, metal y métodos bastante alejados de cualquier protocolo para combatir zombis.

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La música ocupa por segunda ocasión un lugar central en la cinta. Matt Heafy, vocalista y guitarrista de Trivium, participa en la música del largometraje, que utiliza los códigos del metal como parte de su humor y de su propio universo de terror.

¿Qué pasó en la primera película de “Deathgasm”?

“Deathgasm 2: Goremageddon” llega una década después de la película original, estrenada en 2015 y también escrita y dirigida por Howden.

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La primera “Deathgasm” seguía a Brodie, un adolescente aficionado al heavy metal que encuentra refugio en la música después de mudarse con unos familiares con quienes tiene poco en común. Junto a Zakk, Dion y Giles forma una banda, pero el descubrimiento de una antigua partitura conocida como el Himno Negro provoca que accidentalmente desaten fuerzas demoníacas.

La cinta debutó en South by Southwest (SXSW) en marzo de 2015 y posteriormente encontró un público entre los seguidores del cine de horror y el metal gracias a su mezcla de humor irreverente, efectos prácticos y referencias al género musical.

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