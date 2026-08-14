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Morelia, Mich.- El Gobierno del Estado de Michoacán y los integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate (Apeam) establecieron una ruta para avanzar en temas de seguridad, medio ambiente y fitosanitaria.
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), afirmó que esta ruta forma parte del seguimiento a los trabajos para garantizar la trazabilidad del aguacate, libre de deforestación y en apego a la normatividad.
Dijo que la coordinación de acciones entre los gobiernos federal y estatal con la Apeam acordó mesas de trabajo para revisar estrategias de certificación y vigilancia permanente para evitar actividades ilícitas.
Con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona aguacatera, se reforzó la seguridad para combatir la extorsión en este sector y, junto con la Guardia Civil y Guardia Nacional, se blindó aún más la región de Uruapan, aseveró.
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A su vez, los directivos de Apeam compartieron que también es prioridad la producción de aguacate con responsabilidad ambiental para generar certeza de que el producto proviene de huertas no deforestadas o que, en su caso, se reparó el suelo afectado por los cultivos de aguacate.
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Asimismo, se determinó que en las próximas reuniones participarán la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Senasica y Apeam.
Participaron el presidente de Apeam, Raúl Ernesto Martínez Pulido; el vicepresidente José Antonio Villaseñor Surita; el secretario Heriberto García Rojas; de la Junta de Honor y Justicia, David Ruiz Vega; el vocal 2 del Sector Productivo, Julio Macías Armas, y el vocal 2 Empacador, Miguel Melgoza Radillo.
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