Economía | 05-07-26 | 13:41 | Actualizada | 05-07-26 | 13:41 |

La Institución de Asistencia Privada Nacional informó los métodos de pago disponibles para sus clientes, con el fin de evitar retrasos o generación de intereses en sus créditos mientras continúa la huelga. La institución llamó a los usuarios a mantenerse al corriente y utilizar las alternativas habilitadas para cumplir con sus obligaciones.

La inició el 1 de octubre de 2025 por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo entre el sindicato y la institución.

Ante la situación, la institución habilitó los números de atención 5526292790 y 5588909717, así como el correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx para orientar a los usuarios.

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¿Cómo saber mi siguiente fecha de pago y qué alternativas tengo para poder pagar?

De acuerdo con las redes sociales del Nacional Monte de Piedad, las condiciones de contrato se mantienen tal y como fueron establecidas desde un inicio; por ello, los montos, intereses y plazos acordados se mantienen sin cambios y el cliente solo deberá pagar lo establecido en el contrato.

Por lo que implemento tres maneras de pagar la deuda:

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  • Sitio web “Mi Monte Web”
  • Aplicación “Mi Monte App”
  • Pago electrónico vía Oxxo.

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Sitio web “Mi Monte Web”

En el deberás ingresar con tu correo electrónico y contraseña en caso de ser cliente; si no, deberás crear una para poder consultar tus boletas de empeño y los estados de cuenta.

Para crear una, necesitas tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de tarjeta Monte, correo electrónico, número de celular y confirmarlos.

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Aplicación “Mi Monte App”

En la puedes crear un número de referencia para pagar varios contratos vía Oxxo, consultar el estimado de un préstamo e información de tus empeños.

Para pagar por la app necesitas lo siguiente:

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  • Ve a la pantalla de inicio y localiza tus empeños por vencer.
  • Toca la opción “Pagar en línea”.
  • Selecciona los empeños que quieras pagar y si quieres pagar tu préstamo o hacer un refrendo.
  • Elige tu método de pago.
  • Confirma el monto.
  • Descarga tu comprobante.

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Pago en Oxxo

En caso de realizar tu pago en el, deberás mencionar el “servicio de Monte de Piedad pagos en línea”; estos se realizan únicamente en efectivo con un monto mínimo de 50 pesos y un máximo de 10 mil pesos.

Además, la comisión será condonada de manera temporal y los pagos se verán reflejados al momento.

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Para poder realizarlo, necesitas tener a la mano el número de contrato o número de referencia (en caso de ser más contratos) y realizarlo en un horario de lunes a domingo de 7 a 21 horas.

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ss/rmlgv

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