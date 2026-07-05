La Institución de Asistencia Privada Nacional Monte de Piedad informó los métodos de pago disponibles para sus clientes, con el fin de evitar retrasos o generación de intereses en sus créditos mientras continúa la huelga. La institución llamó a los usuarios a mantenerse al corriente y utilizar las alternativas habilitadas para cumplir con sus obligaciones.

La huelga del Monte de Piedad inició el 1 de octubre de 2025 por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo entre el sindicato y la institución.

Ante la situación, la institución habilitó los números de atención 5526292790 y 5588909717, así como el correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx para orientar a los usuarios.

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¿Cómo saber mi siguiente fecha de pago y qué alternativas tengo para poder pagar?

De acuerdo con las redes sociales del Nacional Monte de Piedad, las condiciones de contrato se mantienen tal y como fueron establecidas desde un inicio; por ello, los montos, intereses y plazos acordados se mantienen sin cambios y el cliente solo deberá pagar lo establecido en el contrato.

Por lo que implemento tres maneras de pagar la deuda:

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Sitio web “Mi Monte Web”

Aplicación “Mi Monte App”

Pago electrónico vía Oxxo.

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Sitio web “Mi Monte Web”

En el sitio web deberás ingresar con tu correo electrónico y contraseña en caso de ser cliente; si no, deberás crear una para poder consultar tus boletas de empeño y los estados de cuenta.

Para crear una, necesitas tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de tarjeta Monte, correo electrónico, número de celular y confirmarlos.

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Aplicación “Mi Monte App”

En la aplicación puedes crear un número de referencia para pagar varios contratos vía Oxxo, consultar el estimado de un préstamo e información de tus empeños.

Para pagar por la app necesitas lo siguiente:

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Ve a la pantalla de inicio y localiza tus empeños por vencer.

Toca la opción “Pagar en línea”.

Selecciona los empeños que quieras pagar y si quieres pagar tu préstamo o hacer un refrendo.

Elige tu método de pago.

Confirma el monto.

Descarga tu comprobante.

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Pago en Oxxo

En caso de realizar tu pago en el Oxxo, deberás mencionar el “servicio de Monte de Piedad pagos en línea”; estos se realizan únicamente en efectivo con un monto mínimo de 50 pesos y un máximo de 10 mil pesos.

Además, la comisión será condonada de manera temporal y los pagos se verán reflejados al momento.

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Para poder realizarlo, necesitas tener a la mano el número de contrato o número de referencia (en caso de ser más contratos) y realizarlo en un horario de lunes a domingo de 7 a 21 horas.

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