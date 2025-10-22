Nacional Monte de Piedad informó que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos fijó fechas para la votación que definirá la continuidad o conclusión de la huelga en sus instalaciones en todo el país, convocada para los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Monte de Piedad informó que acatará las disposiciones legales y reiteró su respeto a la decisión libre de sus trabajadores y señaló que este ejercicio representa una oportunidad para que cada colaborador vote sin presiones ni condicionamientos, en un entorno de transparencia y legalidad, sobre si debe o no continuar el paro de labores en la institución.

La institución recordó que ha cumplido con los acuerdos alcanzados en el Convenio Modificatorio de 2024, avalado por la autoridad laboral y respaldado mediante voto secreto por la mayoría de los empleados. También destacó que se mantendrá al margen de las decisiones sindicales, en apego a la ley.

Estalla nuevamente la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Foto ilustrativa: EL UNIVERSAL

“La Institución reitera su respeto absoluto a la ley, a las instituciones y a la decisión libre y responsable de sus trabajadores en el proceso de votación sobre la legitimación de la huelga. Este ejercicio representa una oportunidad para que cada colaborador ejerza su derecho a decidir con plena libertad, sin presiones ni condicionamientos, en un entorno de transparencia, civilidad y respeto”, dijo.

¿Cuánto a durado la huelga de trabajadores del Monte de Piedad?

A casi un mes de huelga en todo el país de Nacional Monte de Piedad, explicó que, sin importar el sentido del voto, las vías de diálogo con la autoridad laboral permanecerán abiertas. En ese sentido, resaltó que conforme a la Ley Federal del Trabajo, el resultado definirá únicamente si continúa o se levanta la huelga: un voto a favor mantendrá la suspensión de actividades de forma indefinida, mientras que un voto en contra implicará el regreso inmediato a las labores.

La institución aseguró que todos los bienes empeñados se encuentran debidamente resguardados y bajo medidas de seguridad. Finalmente, hizo un llamado al sindicato a conducirse con responsabilidad y a respetar la voluntad de los trabajadores.

¿Qué pasa con los bienes empeñados durante la huelga?

“A nuestros clientes, les garantizamos que todos los bienes empeñados en Monte se encuentran debidamente resguardados bajo estrictas medidas de seguridad y que, en caso de dudas, estamos a sus órdenes en los canales de comunicación establecidos y en nuestras redes sociales”, recordó.

Al mismo tiempo, la institución hace un llamado a las representaciones sindicales a conducirse con responsabilidad, privilegiando la verdad, la libertad y la voluntad de los trabajadores. “Reconoce y respalda la labor de la autoridad laboral en la conducción y supervisión de este proceso, reiterando su plena disposición para seguir colaborando con transparencia y respeto”, dijo.

