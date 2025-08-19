Más Información

La huelga de los de "terminó", anunció el sindicato del personal de vuelo, mencionando "un acuerdo preliminar" tras una noche de negociaciones con la aerolínea, que confirmó la reanudación progresiva de sus operaciones.

Unos 10 mil auxiliares de vuelo abandonaron sus puestos después de la medianoche del sábado, provocando que afectaron a alrededor de medio millón de personas.

El sindicato desafió una orden de un tribunal regulador de volver al trabajo el domingo, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás en sus planes de restablecer parcialmente el servicio.

Sin embargo, tras reanudar las conversaciones el lunes por la noche, el sindicato afirmó haber alcanzado un posible acuerdo con la aerolínea que sometería a consideración de sus miembros.

"La huelga terminó. Tenemos un acuerdo preliminar que presentaremos ante ustedes", declaró la rama de Air Canada del Sindicato Canadiense de la Función Pública (CUPE) en Facebook el martes.

"Estamos obligados a informar a nuestros afiliados que debemos cooperar plenamente con la reanudación de las operaciones", añadió el texto.

Air Canada señaló en otro comunicado que "reiniciará gradualmente sus operaciones" tras alcanzar un "acuerdo mediado" con el CUPE.

Fotografía de archivo de un avión de Air Canadá. Foto: EFE
La compañía indicó que los primeros vuelos estaban programados para el martes por la noche, pero advirtió que el servicio completo podría no restablecerse hasta dentro de siete a 10 días.

"Reiniciar una gran aerolínea como Air Canada es una tarea compleja. El restablecimiento completo puede requerir una semana o más, por lo que pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días", declaró el presidente de Air Canada, Michael Rousseau.

Ni el sindicato ni la aerolínea proporcionaron detalles de inmediato sobre el acuerdo propuesto.

Al menos 500.000 pasajeros son afectados tras huelga de Air Canada

Air Canada, que vuela directamente a 180 destinos nacionales y en el extranjero, dijo que la huelga provocó cancelaciones de vuelos que afectaron a unas 500.000 personas.

Durante el fin de semana, la ministra federal de Trabajo, Patty Hajdu, invocó una disposición legal para detener la huelga y forzar a las partes a un acuerdo vinculante.

Después de la orden de la ministra, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés) ordenó a los trabajadores regresar a sus puestos el domingo.

Sin embargo, el sindicato dijo que no acataría la orden, lo que obligó a la aerolínea a dar marcha atrás con sus planes de restaurar parcialmente su servicio aéreo.

Auxiliares de vuelo protestan frente a la sede de Air Canada, cerca del Aeropuerto Pierre-Elliott Trudeau en Montreal, Quebec, Canadá. Foto: AFP
El martes, la aerolínea informó a sus clientes de que preveía que las interrupciones continuaran "ya que las aeronaves y la tripulación se encuentran fuera de posición" e instó a los pasajeros a ir al aeropuerto solo si su vuelo figuraba como operativo.

"La suspensión de nuestro servicio es extremadamente difícil para nuestros clientes. Lamentamos profundamente y nos disculpamos por el impacto que esta interrupción ha tenido en ellos", declaró Rousseau.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró a la prensa el lunes que era "decepcionante" que ocho meses de negociaciones entre la aerolínea y el sindicato no hubieran dado como resultado un acuerdo.

Añadió que era "importante" que los auxiliares de vuelo recibieran una "remuneración justa", pero expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan cientos de miles de personas al viajar.

La semana pasada Air Canada dio detalles del acuerdo que ofreció a los tripulantes de cabina, indicando que un auxiliar de vuelo de mayor rango podría recibir un salario promedio de unos 87.000 dólares canadienses (65.000 dólares) en 2027.

El sindicato dijo que la oferta de Air Canada estaba "por debajo de la inflación" y "por debajo del valor del mercado".

