El huracán Erin azotó ayer las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, mientras crece el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos esta semana, incluso sin un impacto terrestre previsto.

Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse.

En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que Erin alcanzó vientos de hasta 220 km/h —es decir, un huracán categoría 4— mientras se movía al noroeste a 16 km/h.

Erin es “inusualmente grande”, con vientos huracanados que se extienden hasta 128 km y vientos de tormenta tropical hasta 370 km, informó el NHC. La parte externa del fenómeno arrojó lluvias sobre Cuba y República Dominicana durante todo el lunes, así como en islas Turcos y Caicos y Bahamas, donde hay una advertencia de tormenta tropical para este martes.

Jamie Rhome, subdirector de la agencia, advirtió a los estadounidenses no asumir que el huracán no impactará sólo porque su recorrido se encuentra mar adentro.

“Nada puede estar más lejos de la realidad para partes del Atlántico medio, en especial frente a Carolina del Norte”, dijo.

El miércoles y jueves olas de hasta seis metros, inundaciones costeras y marejadas ciclónicas podrían “inundar casas, carreteras y hacer que algunas comunidades sean inaccesibles”, agregó.

Desde hoy, gran parte de la costa correrá alto riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca que conducen el agua que se aleja de la costa. Por ello, las autoridades han ordenado evacuar las islas turísticas de Ocracoke y Hatteras.

En Puerto Rico, un territorio estadounidense de más de 3 millones de habitantes, devastado en 2017 por el huracán María, casas y carreteras quedaron inundadas y hubo cortes de energía, restablecida en la mayoría del territorio.

“Erin es una de las tormentas más rápidas y de mayor intensidad del registro moderno”, dijo a la AFP Daniel Gilford, científico de Climate Central. “Vemos que se ha intensificado por la temperatura cálida de la superficie, y esto tiene mucho sentido, pues los huracanes actúan como máquinas de calor que toman energía de la superficie del océano convirtiendo esa energía en vientos”, explicó.

El NHC pronostica que Erin seguirá una trayectoria hacia el noroeste, pasando a mediados de esta semana entre la costa este de Estados Unidos y las Bermudas. El huracán debería “crecer de manera bastante espectacular”, dijo Michael Brennan, director del NHC, y agregó que “esto creará condiciones marítimas muy peligrosas en toda la parte occidental del Atlántico, y aumentará el riesgo de olas y corrientes peligrosas y potencialmente mortales en casi toda la costa este de Estados Unidos”.

También se temen inundaciones costeras, especialmente en islas frente a la costa de Carolina del Norte.

La temporada de huracanes en el Atlántico norte, que se extiende hasta finales de noviembre, debería ser este año más intensa de lo normal, debido a una combinación de temperaturas de la superficie del mar más cálidas con un monzón activo en África occidental, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA).