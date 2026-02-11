La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

David Kershenobich, secretario de Salud, explica qué es el sarampión, los síntomas y cómo se contagia.

Destaca que no hay que automedicarse ante síntomas que se perciban antes de que aparezcan las ronchas causadas por este virus.

Insiste en que la vacunación es la medida más importante para controlar el brote de sarampión en México e informa que han habido 9 mil 074 casos totales de sarampión entre 2025 y 2026.

Indica que el primer brote de sarampión se dio en Chihuahua, en personas que no se encontraban vacunadas contra este virus. Destaca que ya se logró abatir el brote en esta entidad.

Señala que, de 32 entidades. 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo 2025 y 2026. Siete estados tienen una tasa por 100 mil habitantes mayor a 1 y concentran el 85% de los casos de sarampión en 2026.

"Tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están los brotes, para intensificar la campaña de vacunación", expresa el doctor Kershenobich al indicar que la mayoría de ciudadanos ya se encuentran vacunados contra este virus.