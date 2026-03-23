El amor ha vuelto a tocar a la puerta de William Levy y, aunque por años ha mantenido su vida privada lo más lejos del ojo público, está tan feliz que decidió gritarlo a los cuatro vientos.

Luego de su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación por más de dos décadas, el cubano compartió un par de románticas fotografías junto a una misteriosa mujer, la nueva dueña de su corazón.

En una de las imágenes se muestra la mano del actor sosteniendo la de su acompañante mientras comparten un café en lo que parece un restaurante de Andalucía, en España.

Con esta imagen, el actor despertó rumores sobre un nuevo romance. Foto: Instagram.

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En otra de las capturas aparece la pareja de espaldas, descansando en un balcón y compartiendo un tierno beso, gesto que terminó por oficializar el romance.

Pero, lo que más sorprendió a los usuarios fue que el también modelo reveló la identidad de su amada, demostrando así que la relación va en serio y despertando el interés de los medios y el público.

El actor se dejó ver más enamorado que nunca. Foto: Instagram.





¿Quién es la novia de William Levy?

Según las publicaciones del propio Levy, se trata de Jenifer Camacho, una joven que se desempeña como enfermera de cuidados intensivos y es egresada de la Universidad de Florida Central.

A pesar de no formar parte del medio, Camacho tiene una presencia sólida en las redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram supera los 100 mil suscriptores; además de que es varios años menor que Levy.

Semanas atrás, el galán cubano ya había dejado entrever que se encontraba profundamente enamorado al dedicar un tierno mensaje en sus redes sociales a una misteriosa "señorita J". En aquel momento, Levy agradeció públicamente por un amor que calificó como limpio y un poco loco, asegurando que dicha relación le brindaba una gran felicidad día tras día.

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