Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan un muerto y 10 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan un muerto y 10 heridos

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

El senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del , desconoció a qué país irá de embajador , tras haber renunciado a la Fiscalía General de la República ().

Tras haber participado en el evento “7 años de la Transformación” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, Murat dijo que se mantendrán atentos a qué país podría ir Gertz Manero, tras mencionarse que podría ser .

“Hay que esperar, hay que esperar y ya enfocarnos en tener ahora una muy sólida fiscal como es Ernestina Godoy, un reconocimiento a Alejandro”, expresó el senador por Morena.

Lee también

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a Gertz Manero a ser embajador de un “país amigo”, e indicó que daría a conocer a qué nación iría como representante de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]