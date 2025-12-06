El senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, desconoció a qué país irá de embajador Alejandro Gertz Manero, tras haber renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras haber participado en el evento “7 años de la Transformación” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, Murat dijo que se mantendrán atentos a qué país podría ir Gertz Manero, tras mencionarse que podría ser Alemania.

“Hay que esperar, hay que esperar y ya enfocarnos en tener ahora una muy sólida fiscal como es Ernestina Godoy, un reconocimiento a Alejandro”, expresó el senador por Morena.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a Gertz Manero a ser embajador de un “país amigo”, e indicó que daría a conocer a qué nación iría como representante de México.

