En México, 55% de los adultos ya utiliza servicios financieros, impulsado principalmente por la adopción de aplicaciones digitales, de acuerdo con el estudio “Súper apps: el nuevo motor de inclusión financiera en México”.

El reporte muestra que el acceso financiero ha cambiado de forma acelerada hacia entornos digitales, aunque persisten brechas de género y regionales.

El documento elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y Didi señala que 1 de cada 3 adultos en el país conoce los servicios financieros digitales y, de ellos, más de la mitad ya los usa activamente.

Lee también Bajarán cobro de comisiones al pagar con tarjeta en gasolineras; buscan incentivar pagos digitales y mejorar precios

En total, más de 19.5 millones de personas usan este tipo de herramientas, reflejando un cambio estructural en la forma en que se accede al sistema financiero.

Según el documento, este avance ocurre en un contexto donde la conectividad ha dejado de ser una barrera, ya que México cuenta con más de 100 millones de internautas y una penetración de smartphones superior al 96%.

Bajo este entorno, 92% de las personas espera poder gestionar su dinero desde aplicaciones móviles, lo que confirma el desplazamiento de los servicios tradicionales hacia plataformas digitales.

De acuerdo con el estudio, la interacción con estos servicios también ha cambiado, donde una sucursal bancaria es visitada menos de una vez al mes, los usuarios acceden a aplicaciones más de 20 veces mensuales en promedio.

Lee también Hacienda ve necesaria mayor participación de la banca para alcanzar potencial de crecimiento económico; prevé más inversión en 2026

Plataformas digitales ayudan a reducir brecha de genero en acceso a crédito

Pese al crecimiento, el acceso al sistema financiero mantiene diferencias relevantes. Solo 36% de las mujeres en México tiene acceso a crédito, lo que representa una brecha de 8 puntos porcentuales frente a los hombres.

A nivel regional, el acceso alcanza cerca de 84% en el norte del país, mientras que en el sur se ubica en alrededor de 67%.

Lee también Les pedimos que aumenten el crédito: Sheinbaum a banqueros

En términos de escala, los servicios financieros integrados en plataformas digitales ya muestran niveles relevantes de adopción.

El análisis resaltó que la inclusión financiera en México dejó de depender de la infraestructura física y ahora se sustenta en la conectividad. Así, las plataformas digitales evolucionan hacia ecosistemas que integran movilidad, comercio y servicios financieros en un solo entorno, acelerando el acceso y uso de estos servicios en la vida cotidiana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc