El gobierno federal presentó una serie de acciones que ayudarán a que se concreten inversiones, a manera de “un empujón”, a través de decretos, reducción de tiempos, de trámites y facilitación de permisos, entre otros puntos a realizar en el sector salud, energía, en temas fiscales, de infraestructura, entre otros.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que estas acciones, a realizarse en el corto plazo, recogen los planteamientos del sector privado a fin de lograr “crecer más rápido, invertir más rápido, expandir nuestras actividades económicas y el empleo …”.

En el Museo Nacional de Antropología y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, empresarios y secretarios de Estado, el funcionario dijo que “son acciones inmediatas para la inversión, tienen que ver con muy diversas instancias, desde luego con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda, con toda la actividad de comercio exterior, Aduanas, facilitación comercial… lo que tiene que ver con compras nacionales, todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados, que les van a comentar en un momento más”.

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Se trata de “seis acciones coordinadas entre distintas secretarías, Economía, Energía, Hacienda, de Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Banobras, dijo la titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Cader), Altagracia Gómez Sierra.

Agregó que estas acciones para captar capital nacional y extranjero “son un abrazo a la confianza mundial, una palmada en el hombro para aquellos indecisos y un empujón con cariño para quienes hasta hoy no han priorizado o han pospuesto sus proyectos estratégicos”.

En el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González, dijo que las energías renovables aumentarán el porcentaje de participación de 24% a 38%, manteniendo el 54% de generación pública y facilitando el 46% para la generación de inversión privada, lo que incluye reducción de tiempos de los permisos en 60%.

Si bien puedes consultar tu recibo a través de un dispositivo móvil. / Foto: Facebook CFE

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pondrá en operación 13 nuevas plantas de ciclo combinado, siete de ellas ya están en construcción, cuatro plantas más ya fueron licitadas en este año y dos más están por ser licitadas”, con lo que se llegará a los 22 mil megawatts de energía renovable, explicó.

Agregó que evalúan 81 proyectos de energía renovables que van a ser proyectos mixtos con la CFE cuyo fallo se emitirá este mes y esta semana se publicará una convocatoria para proyectos de inversión mixta para la generación de plantas de almacenamiento con baterías.

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Asimismo se agilizará el trámite para la obtención de permisos de generación de hasta 20 megawatts, ya sea para autoconsumo industrial, contribución a los pueblos de desarrollo o para apoyar la transición energética.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dijo que se publicó el Acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, por el cual el SAT se compromete respetar y promoverá los tratados internacionales para evitar la doble tributación, habrá una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente; las auditorías y actos de fiscalización se harán conforme a la ley, para dar certeza jurídica y uniformidad en los criterios.

Las medidas buscan captar capital nacional y extranjero con mayor rapidez. Foto: Pixabay

Las auditorías del SAT ya no aplicarán criterios nuevos a ejercicios pasados; no podrán cancelar los sellos o restringir certificados como primer recurso, el SAT debe intentar otras medidas menos agresivas.

Será más fácil y rápido darse de alta y conseguir el Registro Federal de Contribuyentes, el SAT se compromete a optimizar tiempos para regresar saldos a favor, entre otros.

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dijo que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente será sectorizada a su dependencia.

En su turno, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, dijo que habrá facilidades para quienes inviertan en un Polo de Bienestar al menos 2 mil millones de pesos en sectores estratégicos, para el resto de inversiones todos los trámites deberán resolver en 90 días o se tendrán por autorizados.

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Se crea la Oficina presidencial para la Promoción de inversiones y su comité de inversiones con titulares de seis secretarías, además de que se emitirá el Decreto para la autorización inmediata de inversiones.

Expuso que se crea la Ventanilla única de trámites de comercio exterior, por la cual se atenderán los 132 trámites en materias de comercio exterior, ello porque se creará el expediente único de comercio exterior para no duplicar requisitos y eliminar costos burocráticos. Agregó que cada autoridad mantiene la resolución de sus trámites y la agencia de transformación digital administra la ventanilla.

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, dijo que se reducirán en 50% los requisitos y en 76% los tiempos de resolución.

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