El clima político con los recientes casos en Sinaloa podría afectar las decisiones de inversión y agravarían el estancamiento económico, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Es un shock político que apenas está comenzando, pero el clima político es un elemento que definitivamente puede afectar y agravar la marcha de la economía mexicana que de por sí está arrastrando los pies”, dijo Federico Rubli, quien es integrante del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF.

Reiteró que lo grave es que todas estas incertidumbres, pueden afectar todavía más el clima de inversión que lleva más de 18 meses sin avanzar; “esto no abona en nada”, aseveró.

Lee también Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Lo anterior porque no se espera que se pueda solucionar de manera rápida y favorable, consideró durante la presentación de los resultados del Indicador IMEF de abril 2026.

Si bien es información que se generó la semana pasada, hay que esperar cómo se desenvuelve, pero alertó: si no hay una solución o se da un mal arreglo de algo bien negociado con EU, nos afectaría más.

Explicó que la economía si bien no está en recesión, lo que refleja el Indicador IMEF de abril 2026 es de debilidad porque no tiene energía para continuar su paso.

Lee también Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Por su parte, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, hizo énfasis en que se deben cumplir tres factores para poder declarar que la economía está en recesión.

Se tienen que dar de manera simultánea para poder determinar la caída del producto interno bruto (PIB), señaló.

En estos momentos, afirmó, lo que se observa es que hay mucha incertidumbre en el largo plazo.

Lee también Rubén Rocha recibe seguridad tras pedir licencia, revela Sheinbaum; rechaza "dilema" por solicitud de extradición de EU

Rubli añadió que no ayuda en nada el clima incierto en materia judicial y el Estado de derecho con resoluciones como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el congelamiento de cuentas bancarias, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gabriela Gutiérrez ponderó que el análisis de coyuntura del Indicador IMEF refleja un inicio de año en el que prevalecieron las condiciones de atonía.

De acuerdo con cifras oportunas, en el primer trimestre del año el PIB tuvo una contracción secuencial significativa, con retrocesos en todas las grandes divisiones de actividad, mencionó.

Lee también Las autoridades electorales que no quisieron ver las acusaciones contra Rocha Moya

Estableció que, si bien se anticipa que en lo que resta del año se dará una recuperación parcial respecto a la caída del primer trimestre, la cual estará impulsada por la realización del mundial de fútbol y por posturas fiscal y monetaria más acomodaticias, el crecimiento de la economía mexicana en 2026 seguirá siendo débil.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss