Washington.—El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 0.5% en el primer trimestre de 2026 con respecto al último del año pasado, mientras que se expandió 2% a ritmo anualizado, un salto frente a la tasa de 0.5% registrada en el periodo anterior.

La estimación publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) está en línea con las estimaciones de los analistas y el mercado, que aún no preveían un efecto significativo de la guerra contra Irán en el rendimiento económico del país norteamericano en esta etapa.

El aumento del PIB estadounidense en los primeros meses del año refleja principalmente incrementos de 8.7% en la inversión y de 12.9% en las exportaciones.

El gasto de consumo también avanzó 1.6%, mientras que el gasto público aumentó 4.4%, una aceleración con respecto a la contracción de 5.6% del periodo anterior, según los datos publicados este jueves por el BEA.

Las importaciones, que restan al cálculo del PIB, aumentaron 21.4%, frente a la bajada de 1% registrada en el último trimestre de 2025. El gasto en defensa aumentó 2.3%, frente a la reducción de 10.7% anterior, en un contexto marcado por el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y cuyos efectos han sacudido a las economías mundiales, disparado los precios de los hidrocarburos y aumentado la incertidumbre en los mercados.

Además, el dato del gasto federal también mostró un aumento de 9.3% en esta etapa, en contraste con la caída de 16.6% reflejada entre octubre y diciembre pasados.

El índice de gasto en consumo personal (PCE), un indicador similar al deflactor del PIB, subió 4.5% anual en el primer trimestre de 2026, mientras que el dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se incrementó 4.3%.

Estos datos indican, según analistas, que el conflicto en Irán aún no ha derivado en un frenazo de la actividad económica y demuestra que el efecto de la guerra en la Unión Americana se percibe más en los precios y en el aumento de la incertidumbre para los próximos trimestres que en el volumen de producción al arrancar el año.

El PIB es, junto a la inflación y el empleo, un indicador clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria. La Fed dejó estables los tipos de interés en el rango de 3.5% a 3.75% al término de su reunión del miércoles, la que se prevé será la última de Jerome Powell al frente.