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¡Liberen a los 'Villanos'"! fue el grito que se escuchó en el Omelete Stage de la .

Minutos más tarde, y como si se hubiera tratado de un llamado, aparecieron en el escenario el animador Alan Ituriel y José Antonio Macías, quien da vida al terrible Dr. Flug en la serie "Villanos".

“Habíamos esperado este momento. La gente ya está necesitando 'Villanos', lo sentimos en cómo lo piden, en cómo lo viven. Volver aquí y ver este lugar lleno es una confirmación de que este proyecto sigue siendo importante para el público”, dijo Macías desde el escenario.

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La serie, creada por el mexicano Ituriel, emocionó a los asistentes; y es que, no sólo anunció su regreso a la pantalla, también la expansión de su universo.

“Para mí sigue siendo un honor trabajar con todo este equipo. Es un proyecto que ha crecido mucho, pero que sigue teniendo la misma esencia, la misma conexión con la gente que lo hizo funcionar desde el inicio”, dijo su creador.

Entre cosplayers, posters y una audiencia que reconocía cada referencia, la emoción se desató cuando, además de una segunda temporada, se adelantó la creación de un libro centrado en la historia de Miss Heed, un audiolibro y nuevas colaboraciones creativas.

La nueva entrega, programada para estrenarse en 2027, retomará directamente desde el final la primera temporada, con la caída de Miss Heed y el atraco fallido de las novatas Illuminarrow y Mawrasite

La producción sigue a cargo de Animated Imagination Studios, consolidando una estructura que combina talento local con una visión cada vez más ambiciosa.

“Villanos es una serie mexicana, y eso es algo que nos enorgullece muchísimo. Ver la respuesta del público aquí confirma que se pueden hacer cosas desde México que conecten así”, mencionó Pepe Toño.

Más allá de los anuncios, el momento dejó clara una idea: Villanos no solo es una serie popular, sino un referente dentro de la animación hecha en México.

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