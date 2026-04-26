Kevin Woo, quien da voz a Mystery Saja, el enigmático personaje de "K-Pop Demon Hunters", está en México y, durante su participación en la CCXP 2026, recuerda cómo obtuvo el papel de la cinta multipremiada.

Fue en el Omelete Stage de la conveción, que el actor estadounidense, radicado en Corea del Sur, fue aplaudido por decenas de fans de la cinta animada de Netflix, aún cuando estuvo a cargo de prestar su voz a uno de los personajes antagonistas; Mystery Saja.

Aunque cabe aclarar que Woo sólo dobla a Mystery Saja cuando este canta, con su agrupación conocida como Saja Boys.

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Woo -de 34 años- habló de su debut en el cine pues, antes de "K-Pop Demon Hunters", se dedicó a impulsar su carrera como cantante, primero en los grupos Xing y U-KISS, en el que duró nueve años, antes de darse a conocer como solista.

Emotivo, asoció su trabajo en la película animada de Netflix con su búsqueda insaciable de cumplir sus sueños de la música, pues fue a través de un ejecutivo de Sony, que conoció tiempo atrás, que tuvo acercamiento con los creadores de "K-Pop Hunters".

"¿Sabes?, la vida es tan interesante, realmente tienes que seguir y dirigir a un camino tus pasiones, esto que me sucedió es la demostración de eso porque cuando participé en un espectáculo de Brodway de K-Pop conocí a un director musical y cuando Sony y Netflix estaban buscando un cantante para Saja Boys le preguntaron a este director musical y él me recomendó".

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Entre risas, recuerda que cuando recibió el ofrecimiento y le hablaron de Mystery Saja, aún le parecía un concepto indescifrable de lo que se trataría la película.

"Recibí una llamada de Sony, me dijeron ´hey, nos encantaría que cantaras como Mystery Saja y, para ese tiempo, pensé '¿qué es eso?´, no tenía idea de que esan los Saja Boys".

Cuando Woo se adentró en el mundo de "K-Pop Demon Hunters", como compartió durante la convivencia, se estremeció, pues se trata de una historia que abordaba la música K-Pop, el género en que él se forjó desde sus inicios, cuando tenía sólo 15 años.

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"Cuando leí el guion y cuando escuché ´Soda pop´ por primera vez, se me erizó la piel, como artista de K-Pop, ver la primera película de animación sobre K-Pop, pensé que quería ser parte de eso al 100 por ciento, así que contesté que sí, viajé a Nueva York, sin imaginarme que se convertiría en la película animada número uno de Netflix", dijo sonriente.

Kevin Woo, la voz de Mystery Saja, en "KPop Demon Hunters", habla de cómo consiguió el papel, durante su participación en el CCXP 2026.

Video: César González / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/fHiR4VAr3p — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 26, 2026

También interpretó el tema ´Soda pop´, con todo y coreografía, lo que le mereció la ovación de las y los presentes.

Kevin Woo, la voz de Mystery Saja de "K-Pop Demon Hunters" en la CCXP 2'26. Fotos: Instagram, vía @ccxp_mx

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