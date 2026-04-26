Más Información

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

Maximiliano y su diario de 1863

Maximiliano y su diario de 1863

Sunrise, relato del libro de cuentos “Los secretos vivos” de Carlos Martín Briceño

Sunrise, relato del libro de cuentos “Los secretos vivos” de Carlos Martín Briceño

Dos cantinas en el axis mundi

Dos cantinas en el axis mundi

“La poesía y la ciencia vienen del mismo lugar: la pregunta”. Entrevista a María Negroni

“La poesía y la ciencia vienen del mismo lugar: la pregunta”. Entrevista a María Negroni

¿Con quién pasarías el fin del mundo?: Reseña de Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela

¿Con quién pasarías el fin del mundo?: Reseña de Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela

, puertorriqueño detrás de proyectos como “Blue Beetle” y “The wreking crew” fue el invitado al panel de la, en la que habló de su película con DC, una posible secuela y dejó un mensaje inspirador.

El boricua fue cuestionado sobre qué franquicia legendaria le gustaría dirigir, entre "", "", "" o "".

La próxima cinta de "Transformers", de hecho, será dirigida por él.

Lee también

Como buen latino, Soto demostró no tenerle miedo a ningún reto, eligiendo las cuatro, aunque no por considerar que podría ser exitoso con cada una.

“Voy a decir que todas, no porque crea que estoy listo, sino porque considero que estoy listo, me gustan y también soy joven, tengo tiempo, ¿por qué no puedo tener ambiciones?, sí yo puedo, todos pueden y si logro inspirar a la gente a tener ambiciones lo voy a hacer”, explicó.

Por otro lado, habló del proceso de grabación de una de las escenas de acción de "Blue Beetle", desde los primeros diseños en 3D, la coreografía, el rodaje y finalmente la postproducción.

Confesó que su protagonista, Xolo Maridueña, no fue quien hizo la secuencia realmente, aunque no puso en duda las capacidades del actor para hacerlo.

Lee también

Compartió, además, que su parte favorita de dirigir una película es planearlo todo, pues ahí no se arriesga mucho y entrando al set “no puedes joderlo”, ya que se pierde dinero y tiempo.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una secuela de “The wrecking crew”, película en la que trabajó con Jason Momoa y Dave Batista bajo el sello de Amazon, pero sin llegar a ser una confirmación oficial.

“Lo hablamos cuando filmábamos la primera película, dejamos el final abierto a propósito para ver qué pasaba si hacíamos una secuela, me encantaría ver más historias de ellos y para responder, amaría hacerla, vean la está bien cabrona esa película, es bien divertida, chequeenla”, señaló.

Pese a que el entrevistador solamente hablaba inglés, Manuel prefirió en varios momentos responder en español para la comodidad del público, siendo consciente que la mayoría tiene este idioma como su lengua materna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan. Foto: EFE

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas de 50 horas: “Es deshumanizante”. Foto: EFE

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas laborales de 50 horas: “Es deshumanizante”

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora. Foto: Instagram

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora

Fotos de Nodal y Ángela difundidas por Kunno desatan sospechas: "Son tan viejitas que hasta Christian tenía el cabello largo". Foto: Kunno / IG

Kunno rompe el silencio: fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan polémica

Lourdes León. Foto: EFE

Hija de Madonna posa en atrevida sesión de fotos para Instagram y deslumbra

[Publicidad]