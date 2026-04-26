Ángel Manuel Soto, director puertorriqueño detrás de proyectos como “Blue Beetle” y “The wreking crew” fue el invitado al panel Directors on Directing de la CCXP 2026, en la que habló de su película con DC, una posible secuela y dejó un mensaje inspirador.

El boricua fue cuestionado sobre qué franquicia legendaria le gustaría dirigir, entre "Star Wars", "Fast and Furious", "Jurasic Park" o "Transformers".

La próxima cinta de "Transformers", de hecho, será dirigida por él.

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Como buen latino, Soto demostró no tenerle miedo a ningún reto, eligiendo las cuatro, aunque no por considerar que podría ser exitoso con cada una.

“Voy a decir que todas, no porque crea que estoy listo, sino porque considero que estoy listo, me gustan y también soy joven, tengo tiempo, ¿por qué no puedo tener ambiciones?, sí yo puedo, todos pueden y si logro inspirar a la gente a tener ambiciones lo voy a hacer”, explicó.

Por otro lado, habló del proceso de grabación de una de las escenas de acción de "Blue Beetle", desde los primeros diseños en 3D, la coreografía, el rodaje y finalmente la postproducción.

Confesó que su protagonista, Xolo Maridueña, no fue quien hizo la secuencia realmente, aunque no puso en duda las capacidades del actor para hacerlo.

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Compartió, además, que su parte favorita de dirigir una película es planearlo todo, pues ahí no se arriesga mucho y entrando al set “no puedes joderlo”, ya que se pierde dinero y tiempo.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una secuela de “The wrecking crew”, película en la que trabajó con Jason Momoa y Dave Batista bajo el sello de Amazon, pero sin llegar a ser una confirmación oficial.

“Lo hablamos cuando filmábamos la primera película, dejamos el final abierto a propósito para ver qué pasaba si hacíamos una secuela, me encantaría ver más historias de ellos y para responder, amaría hacerla, vean la está bien cabrona esa película, es bien divertida, chequeenla”, señaló.

Pese a que el entrevistador solamente hablaba inglés, Manuel prefirió en varios momentos responder en español para la comodidad del público, siendo consciente que la mayoría tiene este idioma como su lengua materna.

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