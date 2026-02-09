Al cierre del año, la cartera de crédito del grupo, matriz de Banregio y Hey Banco, registró un crecimiento cercano a 8%, mientras que la captación mostró una expansión sólida, impulsada principalmente por el segmento empresarial y el mayor dinamismo en productos de inversión.

De acuerdo con su reporte financiero al cuarto trimestre de 2025, la utilidad de operación de Regional fue de 2 mil 472 millones de pesos al cierre del periodo, con un incremento de 7% en términos anuales. En entrevista, el director de Finanzas de Regional, Enrique Navarro, explicó que el crecimiento en crédito respondió, en buena medida, a una mayor profundización con clientes existentes, más que a una expansión agresiva en nuevos acreditados.

Detalló que, al desagregar los resultados, Banregio mostró un avance de entre 6% y 7% en cartera, mientras que Hey Banco reportó un crecimiento superior a 30%, lo que en conjunto derivó en un crecimiento cercano a 9% bruto, o alrededor de 8% neto, sin considerar la cartera vencida.

“En agropecuario, en turismo y en algunos otros servicios, mayormente comercio, hemos crecido muy bien, sin dejar de lado en lo que hemos sido fuertes en los últimos años, que es desarrollo de vivienda”, dijo.

Navarro señaló que el desempeño se dio pese a un contexto económico complejo, marcado por menor dinamismo y mayor cautela en la inversión. A su juicio, el crecimiento observado representa una normalización tras los años previos, cuando la expectativa del nearshoring impulsó tasas de expansión de entre 15% y 16%. En 2025 el grupo regresó a ritmos más consistentes con su historia, explicó, sin depender de factores extraordinarios.

Por segmento, el crédito empresarial continuó siendo el principal motor del crecimiento del grupo. Navarro destacó que, pese a algunos ajustes en sectores ligados a exportaciones por la volatilidad del tipo de cambio, la demanda de crédito se mantuvo sólida. En el crédito a individuos, el directivo subrayó el buen desempeño de los productos de consumo, particularmente en tarjetas de crédito, financiamiento automotor y créditos personales, que en conjunto crecieron a tasas superiores a 12% durante el año.

En materia de captación, Navarro resaltó el crecimiento sostenido de los depósitos, con un énfasis particular en la captación empresarial. Señaló que Banregio ha avanzado de forma gradual en convertirse no solo en un banco de crédito, sino también en un proveedor integral de soluciones de pagos, tesorería electrónica, banca empresarial y administración de nóminas, lo que ha permitido fortalecer la relación con empresas y elevar los saldos en cuentas operativas.

“El tema de la captación es un tema de confianza. Es donde depositas tu dinero, tus inversiones, tus ahorros, y hemos logrado en empresas convertirnos también en sus tesorerías electrónicas para que hagan sus pagos y sus inversiones. Las empresas es la parte que más nos gusta y en la parte de individuos, crece muy bien toda la parte de inversiones”, explicó.

En el segmento de personas físicas, el crecimiento estuvo concentrado en productos de inversión. Tanto Banregio como Hey Banco ofrecieron opciones competitivas en instrumentos a plazo, lo que atrajo recursos en un contexto de elevada liquidez.

Adicionalmente, explicó, el grupo administra más de 20 mil millones de pesos en fondos de terceros que, si bien se registran como cuentas de orden, representan una base relevante de recursos bajo administración. De cara a 2026, Navarro indicó que Regional se encuentra bien posicionado para enfrentar un entorno retador, apoyado en una estrategia que combina banca tradicional y capacidades digitales.

Resaltó que durante 2025 la tecnología desarrollada en Hey Banco fue integrada en Banregio, lo que permitió homologar plataformas, mejorar la seguridad mediante biometría facial y fortalecer la experiencia digital de los clientes.

El directivo añadió que el grupo ha avanzado en el uso de inteligencia artificial, tanto en la optimización de procesos internos como en la atención a clientes, particularmente a través de soluciones automatizadas en los centros de contacto.

Para 2026, Regional mantiene una guía prudente. En crédito, el grupo proyecta un crecimiento de entre 5% y 10%, similar al observado en 2025, mientras que en captación estima un avance en el mismo rango. En términos de utilidad neta, la expectativa también se ubica entre 5% y 10%, lo que implicaría un retorno sobre capital (ROE) de entre 18% y 19%. En calidad de activos, la guía contempla un nivel máximo de cartera vencida de 1.8%.

“En crédito hay disposición, capital y fondeo para crecer arriba de 10%. Lo estamos poniendo en ese rango más por la situación macroeconómica. Creemos que, si se llega a un acuerdo positivo del T-MEC, puede haber un muy buen segundo semestre y superarse ese 10%”, estimó.

En paralelo al crecimiento financiero, Regional continuó fortaleciendo su presencia física en el país durante 2025, con una estrategia de expansión enfocada en plazas clave fuera de su base histórica en el norte. Navarro destacó que el grupo ha acelerado la apertura de sucursales en regiones con alto potencial económico, como el Bajío, Occidente y el centro del país. Así, Guadalajara se consolidó como una de las ciudades con mayor crecimiento, al pasar de cuatro a 20 sucursales, mientras que en Querétaro la red prácticamente se duplicó.

En la Ciudad de México, aunque el avance ha sido más gradual, el grupo amplió su presencia y mantiene planes para seguir creciendo. El directivo subrayó que esta expansión busca complementar el modelo digital con cercanía operativa, especialmente en los segmentos empresarial y patrimonial, donde la relación con ejecutivos especializados sigue siendo clave.

A la par, Hey Banco permite al grupo atender a clientes que privilegian el autoservicio y la operación completamente digital, sin importar su ubicación geográfica. Esta combinación, explicó, ha permitido a Regional ganar confianza de empresas que inicialmente lo incorporaron como un banco secundario y que hoy lo utilizan como su principal proveedor de financiamiento, tesorería y, cada vez más, de servicios como nómina y administración integral de recursos financieros.