Regional alcanzó una utilidad neta de mil 633 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento anual de 1%. En tanto, la utilidad de operación se situó en 2 mil 218 millones de pesos, 3% por encima del nivel registrado en el mismo periodo de 2024, mientras que el margen financiero mostró una expansión más sólida, al crecer 8% y ubicarse en 3 mil 723 millones de pesos.

De acuerdo con el director general de Regional, Manuel Rivero Zambrano, a pesar de un entorno de alta volatilidad en el arranque del año, el desempeño de la firma mostró una buena colocación de crédito, por lo que hay buenas expectativas para mantener un buen ritmo de crecimiento en los próximos meses.

Según el estado de resultados de Regional al primer trimestre del año, la cartera de crédito total creció 13% a tasa anual, cerrando en 180 mil 986 millones de pesos.

Manuel Rivero Zambrano, director general de Regional. Foto: Cortesía

“Hemos podido tener un buen crecimiento de la cartera de crédito, lo cual te dice que hay fortaleza. Pensamos que, a medida en que la tasa de interés pueda ir bajando por la reducción de la inflación, puede llegar a fomentar una mayor oportunidad para las empresas al tomar más crédito. Entonces, creemos que todavía hay un potencial aún más grande de crecimiento”, dijo el directivo.

En cuanto a sus indicadores de solidez financiera, el índice de capitalización de Regional fue de 14.6%, dentro del rango prudencial regulatorio. La calidad de los activos también mostró señales de resiliencia, donde el índice de cartera vencida se mantuvo en niveles bajos, con un ligero aumento de un punto base respecto al primer trimestre del año pasado, al ubicarse en 1.4%.

“En la mayor parte de los portafolios no hemos visto ninguna morosidad significativa. Nada generalizado en algún tema de geografía o sector. Sí tenemos, de cierta manera, casos, como sucede normalmente en la operación bancaria, pero no en un tema que podamos clasificar como inusual. Y, en ese sentido, no lo hemos visto tampoco en la industria. La calificaría todavía con muy buenos índices de morosidad”, resaltó.

Por tipo de cartera, Regional reportó que los préstamos a pequeñas y medianas empresas clasificados en etapa 1 —sin deterioro significativo— ascendieron a 147 mil 525 millones de pesos, lo que reafirma el enfoque del grupo en el financiamiento productivo.

En el segmento de crédito a personas, el portafolio alcanzó 28 mil 847 millones de pesos, con un crecimiento de 9% anual, impulsado principalmente por créditos hipotecarios y de automóviles. En tanto, la captación tradicional también mostró dinamismo, al cerrar en 176 mil 464 millones de pesos, un avance de 12% frente al primer trimestre de 2024.

“La rentabilidad de la institución sigue estando por el orden de 20%, un poco arriba, y mantenemos un índice de eficiencia de 40%, lo que te dice que hemos podido destinar el dinero realmente a prestar. Y, por otro lado, está el crecimiento en portafolios como el de la pequeña empresa, donde hemos crecido arriba de 13%, lo que nos dice que sigue un mayor desempeño en las empresas de menor tamaño. Todavía existe un mercado de consumo muy positivo. Igualmente, hay crecimiento de la captación, lo que nos dice el nivel de liquidez que tienen las empresas”, explicó Rivero.

Por otro lado, de acuerdo con el reporte de resultados de Regional, en el primer trimestre del año Hey Banco aportó 2% de la utilidad neta del grupo.

Transformación de su modelo de atención

Como parte de la estrategia de crecimiento de Regional, Rivero resaltó su modelo de atención, basado en operaciones sin papel y con la implementación de biometría facial, mejorando la eficiencia y seguridad en las sucursales de Banregio. De acuerdo con el directivo, este avance brinda una mayor facilidad y conveniencia a los clientes al contratar productos y realizar operaciones, así como una capa adicional de seguridad en la administración de cuentas y cambios de beneficiarios.

En tanto, la migración tecnológica facilita la venta cruzada y la gestión eficiente de los clientes, con el objetivo de hacer más ágiles y seguras las operaciones bancarias.

La cartera de crédito total de Regional creció 13% a tasa anual, cerrando en 180 mil 986 millones de pesos. Foto: Cortesía

De cara al plan de expansión de Regional rumbo a los próximos meses, la firma financiera apuesta por aumentar su cartera de crédito, especialmente en pequeñas empresas y en el segmento automotriz, entre otros, mientras que mantiene su estrategia de apertura de sucursales de Banregio.

De acuerdo con Rivero, se da prioridad a la inversión en carteras sólidas, que cuentan con garantías firmes, y se mantiene un ritmo de crecimiento controlado para asegurar la rentabilidad a largo plazo.