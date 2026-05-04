El sector privado consideró como un anuncio “positivo”, “muy bueno” y acertado la decisión del gobierno de reducir trámites, tiempos de respuesta y la flexibilidad fiscal, sin embargo, aseguraron que esperan ver cómo será la aplicación además, de que, consideraron que falta atender el problema de la inseguridad y trabajar en la certeza jurídica.

Al término del evento “Plan México, acciones inmediatas para la inversión”, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijo que es un muy buen anuncio agilizar los trámites que son largos y costosos, así como el anuncio que habrá reglas claras para las auditorías fiscales, entre otros.

Comentó que para que haya inversiones se requieren tres condiciones: seguridad, certeza y energía; con el plan que hoy se anunció habrá avances porque aumentará la generación por energía renovable, pero quedan dos temas pendientes.

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Aunque es un avance “hay que complementarlo, no podemos descuidar la seguridad y necesitamos avanzar en la certeza”, por ejemplo, hay que mejorar la certeza jurídica, lo que implica posponer la reforma judicial al 2028, de manera que se cree un comité independiente, conformado por académicos y expertos que seleccionen y evalúen perfiles de los candidatos para que haya filtros.

Otra parte importante es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se establezcan en la ley “los criterios para el bloqueo de cuentas, eso también ayudaría muchísimo, creo que es importante”, tanto el tema de la reforma judicial como este “serían un extraordinario complemento a los anuncios hoy realizados”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que “había regulaciones que se extendían en los tiempos de respuesta y eso te generaba un problema directo en la inversión que ya se encontraba en territorio nacional, pero también en la que se quería posicionar en nuestro país”.

Añadió que es positivo el anuncio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior porque se conectarán los sistemas de las tres dependencias más importantes en dicho tema: el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México, aunque dijo que espera que no se confunda digitalización de trámites con subir archivos de documentos.

Todo lo que se anunció de reducción de trámites, de tiempos de respuesta, flexibilidad en el SAT, ventanilla única para el comercio exterior, el tema energético, entre otros, “eso es positivo, hay que ver cómo se ejecuta, pero en principio ya hay un trabajo que nosotros hemos visto porque nos pidieron información de tramites, de tiempos, de dónde están los cuellos de botella, e incluso se hizo un mapa donde se establecían todas las coyunturas y todas las coincidencias”.

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De la Torre añadió: “El tema es ya en el momento de la ejecución que el anuncio se transforme en economía”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, rechazó dar una cifra sobre el monto de inversiones que se concretarán en el país tras el anuncio gubernamental y dijo “sabemos que hay anuncios de inversión, lo que necesitamos es que esos anuncios se traduzcan en inversiones”.

Explicó que esperan que la economía crezca, en este año 1.6%, 2.5% para el siguiente y se espera “ir retomando el crecimiento económico, las oportunidades ahí están y lo que hacía falta era generar estas condiciones”, porque son varios los elementos que detenían la inversión.

Dijo que agradecen el anuncio de que habrá una afirmativa ficta a los 90 días de solicitar un trámite de inversión, así como el que se darán los lineamientos que tendrá el SAT para hacer auditorías y que solamente podrá hacer una, así como el regresar saldos a favor en 30 días.

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Expuso que también es positivo que se pueda garantizar con una fianza o una carta crédito un crédito fiscal, que no vaya a haber revisión retroactiva por parte del SAT, entre otras acciones porque "a la hora que sumamos todas estas acciones consideramos que son justo los temas que habíamos encontrado que estaban deteniendo algunos proyectos de inversión”.

Comentó que están agradecidos porque se escuchó al sector empresarial los impedimentos que tenían para concretar proyectos de inversión.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, señaló que las facilidades que se anunciaron fueron resultado de un diálogo y añadió que la inseguridad no se debe excluir de estas acciones.

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