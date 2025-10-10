El director de Santander México, Felipe García Ascencio, informó el nombramiento de Juan José Galnares como nuevo director de Openbank México, el banco digital de la firma de origen español.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que Openbank México cuenta ya con más de 440 mil clientes, luego de que en febrero pasado comenzó operaciones en nuestro país.

“Es la única oferta que combina en México la agilidad de una fintech, con plataforma global y el respaldo de un banco potente y sólido como es Santander, el banco más grande en Europa”, dijo García Ascencio.

En ese sentido, resaltó que el comportamiento de Openbank en algunos aspectos es mejor al esperado por la firma financiera, con lo cual reforzarán su estrategia con la llegada del nuevo directivo.

“En términos de depósitos están creciendo más de lo que habíamos estimado originalmente, entonces la verdad que vamos muy contentos con OpenBank. Va funcionando muy bien, pensamos que tenemos una oferta diferenciadora, que complementa muy bien la estrategia del banco en México, entonces, lo que el grupo está haciendo, un banco 100% digital y otro banco que tiene muchos más productos y que atiende a todos los segmentos, corporativos, individuos y demás, la verdad que muy contentos”, añadió.

El directivo dijo que la firma mantendrá su apuesta por ofrecer tasas de rendimiento atractivas, para los usuarios, en un momento donde varios jugadores financieros están atrayendo clientes a partir de productos de inversión con buenas ganancias.

“La idea es que eventualmente en la medida en la que las tasas bajen en el país pues, eventualmente bajarán también de todos los jugadores fintech. Estamos alineados con la trayectoria que lleva Banco de México y lo que hay en el mercado. Eso eventualmente tendrá que ir también un poquito a la baja y hemos ido informando también a nuestros clientes”, dijo.

¿Quién es Juan José Galnares, nuevo director de Openbank México?

Hasta antes de su designación como nuevo director general de Openbank México, Juan José Galnares se desempeñaba como presidente de Clip, la firma de terminales punto de venta considerada como una de las grandes disruptoras de los medio de pago en el país.

Galnares tiene un MBA por la escuela de negocios de la Universidad de Chicago y es Licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia incluye responsabilidades diversas en empresas como Amazon en Seattle; McKinsey en Chicago, y Procter & Gamble en Latinoamérica.

“Estamos abriendo una nueva etapa que va a llevar la experiencia de nuestros clientes al siguiente nivel para firmar a Openbank como referente de la mejor banca digital en México. Estoy convencido que este nombramiento nos fortalece y nos prepara para seguir desplegando el potencial de Openbank”, dijo el director general de Santander México.

