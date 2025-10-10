Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

Grupo México informó que ante el rechazo por parte de Citi de su oferta para comprar Banamex, el conglomerado propiedad de Germán Larrea lamenta su decisión pero la respeta.

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país.

"Grupo México es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano”, dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En su comunicado, Grupo México resaltó que fue informado por Citi que decidió rechazar su oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%.

“La propuesta de Grupo México cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos”, explicó.

Citi rechaza propuesta de Grupo México

Este jueves, Citi informó que rechazaba la propuesta de Grupo México por adquirir Banamex, al argumentar que mantenía su acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo, quien se quedará con 25% del Banco Nacional de México y lanzará una Oferta Pública Inicial (OPI) para vender el resto de la institución en el mercado de valores, en 2026.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, dijo Citi.

De acuerdo con analistas, el rechazo de Citi a la propuesta de Grupo México, implica que la firma financiera estadounidense optó por un camino más seguro, al mantener su acuerdo con Chico Pardo y seguir preparando la OPI en el mercado de valores, además de que ya había enfrentado complicaciones en el proceso de venta de Banamex.

“Citi ponderó en favor de sus accionistas la certeza y seguridad de cerrar un acuerdo, en parte por la experiencia de 2023 y a los avances de los avances que tienen con Chipo Pardo en la negociación, que ya está en manos de autorizaciones regulatorias”, explicó a El Universal el socio de la consultora DGA Group. Álvaro Vertiz,

Para Valmex Casa de Bolsa, la decisión de Citi pareciera considerar que el valor para sus accionistas pudiera maximizarse de mejor forma a través de una posterior OPI, en lugar de una venta inmediata por el 100%, lo que dependerá de la gestión que se haga de esta institución financiera, las mejoras en sus capacidades tecnológicas, en la calidad de su cartera y en sus indicadores de rentabilidad.

“Si Banamex logra lo anterior, no descartamos que esto pueda traducirse en una mejor valorización. Por lo pronto, Citigroup parece querer asumir el riesgo de ejecución de camino a una potencial Oferta en el mercado accionario”, dijo.

