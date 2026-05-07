Una camioneta particular quedó atorada sobre la jardinera que divide la ciclovía de los carriles centrales de Calzada de Tlalpan, en la colonia Portales, con dirección hacia el sur de la capital, luego de que el conductor invadiera el espacio destinado para ciclistas.

El incidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación y movilizó a elementos de tránsito, quienes realizaron maniobras para retirar la unidad y liberar la vialidad.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo terminó montado sobre la estructura de concreto y áreas verdes que separan la ciclovía, causando daños visibles al mobiliario urbano.

¿Hay multa por invadir carriles exclusivos?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece sanciones para quienes invadan carriles exclusivos para ciclistas. La multa por circular o ingresar a la ciclovía va de mil 760 a 2 mil 346 pesos, además de la pérdida de tres puntos en la licencia de conducir.

En caso de existir daños a jardineras, bolardos o cualquier otro elemento de infraestructura urbana, las autoridades también pueden aplicar cargos adicionales por reparación del daño al mobiliario público.

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