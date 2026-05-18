La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a revisar recortes que de manera injusta se estén aplicando a algunos jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la aplicación de la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal recordó que esta reforma establece que ninguna pensión puede ser mayor a la mitad del salario que reciba la Presidenta de la República, es decir, arriba de 70 mil pesos al mes.

La Mandataria federal indicó que pidió un informe a la CFE y Pemex de la cantidad de pensionados se les está aplicando esta nueva ley, y señaló que si hay algún error se corregirá.

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“Estamos haciendo una valoración, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la Presidenta y estamos revisando de acuerdo con lo que nos dicen”.

“Pedí a CFE y a Pemex principalmente a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 mil y en todo caso se revisaría. Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar”.

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