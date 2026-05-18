Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tendrá su próxima audiencia el 1 de junio; es representado por la exfiscal federal Sarah Krissoff.

Registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York muestran que decidió no tener un abogado privado.

Mérida Sánchez ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, en caso de que se demuestre que su vida corre peligro, informó una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos a EL UNIVERSAL la semana pasada.

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¿De qué acusan al exsecretario de Seguridad de Rocha Moya?

Mérida Sánchez es uno de los imputados en la acusación formal emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y otros cargos, en la que aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

De acuerdo con la acusación, Mérida Sánchez, quien fue secretario de seguridad pública de Rocha Moya, "los acusados, todos los cuales son funcionarios o exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa, han participado en esta conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos".

"Alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado... aceptó más de $100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos", indica la acusación.

Añade que "como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otras cosas, avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas".

Especifica que "alrededor de 2023, por ejemplo, SANCHEZ advirtió a Los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas, permitiendo que Los Chapitos evacuaran al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera confiscar los materiales o arrestar a los miembros de Los Chapitos".

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Según la acusación, "SANCHEZ no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos avisos anticipados de próximas operaciones de las fuerzas del orden".

Además, "funcionarios corruptos de las fuerzas del orden en Sinaloa, incluyendo a... SANCHEZ... han dado a Los Chapitos... acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el ejército o la armada mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad".

De acuerdo con la acusación, "como resultado de cometer el delito de sustancias controladas... GERARDO MERIDA SANCHEZ... los acusados, deberán perder ante los Estados Unidos... cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier ganancia que los acusados hayan obtenido".

Con información de Max Aub

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