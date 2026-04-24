Ciudad Juárez, Chih.— La Torre Centinela, un edificio de 21 pisos que se termina de construir en esta frontera, será la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y contará con un Centro de Internacional de Fusión de Inteligencia, en el cual se compartirá información con agencias y dependencias nacionales e internacionales, señalan autoridades de Chihuahua.

Se tiene previsto que sea en el piso 18 de la torre donde se ubique el Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, con la operación de dependencias de seguridad nacional como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, así como representantes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), todas dependencias estadounidenses con las cuales ya se trabaja en la entidad, indicó a EL UNIVERSAL Jorge Armendáriz, titular de comunicación de la SSPE.

“El piso 18 de la Torre Centinela está concebido como un espacio de colaboración binacional e internacional para el enlace institucional, el análisis de información y el diseño de estrategias de seguridad con impacto regional.

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“Su propósito es fortalecer el intercambio técnico y la generación de inteligencia entre autoridades mexicanas y contrapartes extranjeras, bajo principios de reciprocidad, legalidad y respeto absoluto a la soberanía nacional. No se trata de un espacio para la participación operativa de agentes extranjeros en campo ni para el ejercicio de facultades reservadas a las autoridades mexicanas”, dijo.

Explicó que la función de este espacio será “recibir, ordenar, cruzar y explotar información útil para identificar patrones criminales”.

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